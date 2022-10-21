Gece kulübünden çıkıp yolda yürürken dehşeti yaşamışlardı! Şüpheli, genç kızı takıntı haline getirmiş

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve mekan işletmecisi Yeliz Sarıgül Kılıç (21), Cumartesi günü akşam saatlerinde Şişli Nişantaşı’nda bulunan eğlence mekanına gitmişti. Burada hem drama öğretmeni hem de dizi oyuncusu olan ablası Elif Kılıç (28) ile eğlenen genç kız, sabaha karşı mekandan çıkarak taksiye binmişti. İki kız kardeş Kağıthane’de bir rezidansta yaşayan kız arkadaşlarının bulunduğu binanın önünde inmiş, arkadaşlarına gitmekten vazgeçen kız kardeşler, ardından kaldırımda yürümeye başlamıştı.

SÖZLÜ TACİZ SONRASI ÖLDÜRESİYE DÖVÜLMÜŞTÜLER

Cadde üzerinde duran kardeşler Beşiktaş’taki evlerine dönmek için taksi bekledikleri esnada otomobille seyreden genç bir şahıs, kızlara sözlü tacizde bulunmuştu. Kızların karşılık vermesi üzerine şahıs araçtan inerek Yeliz Sarıgül Kılıç’a saldırmıştı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, şahıs tarafından acımasızca yumruk ve tekmelerle dövülmüştü. Kız kardeşlerin çığlık çığlığa kaldığı olayda saldırıya uğrayan Kılıç bayılarak yere düşerken, saldırgan bu kez de Elif Kılıç’a vurup yerde sürükledikten sonra geldiği araca binerek kayıplara karışmıştı.

GENÇ KIZIN DUDAĞINA 20 DİKİŞ ATILMIŞTI

Olayın ardından genç kızların yerde olduğunu gören bir sürücü, onları aracına aldıktan sonra Eyüpsultan Rami’deki özel bir hastaneye götürmüştü. Genç kızlardan Yeliz Sarıgül Kılıç’ın dudağına burada, 20 dikiş atılırken hem kendisinin hem de ablasının vücutlarındaki çeşitli yerlerine ise pansuman yapılmıştı. Olayın şokunu atlatamayan geç kızlar, akşam saatlerinde darp raporuyla birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu.

DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şikayetin ardından harekete geçen Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, olayın yaşandığı cadde üzerinde güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, kız kardeşlerin kaldırımda beklediği esnada aracın yaklaştığını ve yaşanan tartışmanın ardından şahsın araçtan inerek genç kızlara saldırdığı tespit edildi. Görüntülerin devamında ise vatandaşların araya girerek genç kızları elinden kurtardığı ve şahsın araca binerek kaçtığı belirlendi.

KAĞITHANE POLİSİ YÜZLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEYEREK YAKALADI

Bunun üzerine aracın plakasını tespit etmek için çalışmaların sürdüren Kağıthane polisi, hem kaçış hem de geliş güzergahında kamera çalışması yaptı. Yüzlerce saat görüntü izleyen polis ekipleri, aracın Şişli Kuştepe semtinden geldiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda aracın kiralık olduğunu öğrenen Kağıthane polisi, firmayla yaptığı görüşmede aracın olay saati aralığında Semih K. (26) tarafından kiralandığını tespit etti. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde yaşadığını bulan polis ekipleri, şahsı sokakta kıskıvrak yakaladı.

EMNİYETTE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayı gerçekleştiren şahsın Fırat S. (25) olduğunu tespit eden Sadabad Polis Merkezi Amirliği polisleri, şahsı aynı sokak üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Emniyette “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Fırat S.’nin şüpheli olarak ve “otodan hırsızlık” suçundan kaydı bulunan Semih K.’nın ise tanık olarak ifadesi alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Fırat S., adliyeye sevk edilirken, şahsın olayı neden gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİP TAKINTI HALİNE GETİRMİŞ

Saldırgan Fırat S.’nin, darp ettiği Yeliz Sarıgül Kılıç’ı uzun süredir sosyal medya üzerinden takip ettiği ve takıntı haline getirdiği öğrenildi. Sosyal medyayı aktif kullandığı öğrenilen genç kızın, olay günü Nişantaşı’ndaki eğlence mekanından yer bildirimi yaptığı, bunu gören Fırat S.’nin de araç kiralayarak genç kızı ve ablasının mekan çıkışından itibaren takibe aldığı bilgisine ulaşıldı. Kağıthane’de inen genç kızların yanına yaklaşan şahsın daha sonra sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan darp edilen Yeliz Sarıgül Kılıç, emniyet teşkilatına ve seslerini duyuran İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine teşekkür etti.

(İHA)

