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58 gündür kayıptı! Mermerciye bırakılan kroki gerçeği ortaya çıkardı... Annenin feryadı yürekleri dağladı

21.10.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Antalya'da meydana geldi. 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, 58 gündür kayıptı. Kimliği belirsiz bir kişinin tahta üzerine çizdiği ve genç Muhammet’in cesedinin bulunduğu alanı gösterdiği iddia edilen kroki aileye ulaştı. Mermerciye bırakılan ceset krokisinin 200 metre uzağında erkek cesedi bulundu. Rögar kapağında ceset haberini duyan annenin ”Ben oğlum rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler” diyerek dizlerini dövmesi ise yürekleri dağladı.

58 gündür kayıptı! Mermerciye bırakılan kroki gerçeği ortaya çıkardı... Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos’ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin isim vermeyen arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 16 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

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ÖNCEKİ ÇALIŞMALARDA 7 SAAT ARANDI

Daha önce Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan çalışmalarda itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında genç Muhammet’e rastlanılmadı.

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MERMERCİYE BIRAKILAN KROKİ AİLEYE UMUTLANDIRDI

Bir ay önce sona erdirilen kanalizasyonda arama çalışmaları, geçtiğimiz Salı günü akşamı kanalizasyona daha önce girdiğini ve Muhammet Fatih Güç'ün arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişinin bir tahta üzerine çizdiği ve genç Muhammet’in cesedinin bulunduğu alanı gösterdiği iddia edilen krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı. Olay yeri yakınlarındaki mermercinin kendilerine ulaştırdığı ve üzerinde gencin isminin de yer aldığı krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet’in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokinin belirttiği bölgede arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti.

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KROKİDE ADRESİN 200 METRE UZAĞINDA BULUNDU

Çalışmalar sonlandırılmışken, bugün krokiyi çizen genç Muhammet’in arkadaşı Baba Mehmet Güç’e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne ile baba, çocuklarını aramaya başladı. Baba Mehmet Güç, daha önce krokiye göre aranan bölgenin yaklaşık 200 metre uzaklığındaki bir rögarın kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bulunan bir erkek cesedi gördü.

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ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kocasından haberi duyan anne Emine Güç ise sinir krizi geçirdi. Emine Güç, “Ben oğlum burada, rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler” diyerek dizlerini dövdü. Gözyaşlarına boğulan anneyi yakınları teskin etti.

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CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

İhbarın üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik belirlenmesi ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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