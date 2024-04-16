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  4. Gece saatlerinde kahreden kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Gece saatlerinde kahreden kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

16.04.2024 09:26
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde gece saatlerinde kahreden bir kaza yaşandı. İçinde 5 kişinin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Otomobil dereden vinçle çıkarıldı.

Gece saatlerinde kahreden kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde dereye uçan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, gece saatlerinde Uludere ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Bilen’in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye uçtu. Kazada, otomobildeki Ferhat Bilen, Haşim Babat, Melek Soylu ve Abdulkerim Babat hayatını kaybetti, Sevim Demircioğlu ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil vinçle dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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SIRNAK’TA-OTOMOBIL-DEREYE-UCTU-4-OLU-1_40468Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şırnak
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