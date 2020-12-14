Gece terlemesinin tek nedeni menopoz değil! Altta yatan nedenler...

Woman & Home'a göre gece terlemeleri her zaman menopozla ilişkili değildir. Hormonlardaki değişiklikler, özellikle menopoz ve perimenopoz sırasında kendi rolünü oynayabilir, sıcak basmaları ve gece terlemelerini tetikleyebilir ancak, tek neden bunlar değildir.

Gece terlemelerinin diğer nedenleri arasında antidepresanlar gibi belirli ilaçlar ve ironik bir şekilde ateşi düşürmek için alabileceğiniz aspirin gibi ilaçlar sayılabilir. Şeker hastalığını tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar da geceleri sıcak basmasına neden olabilir.

ENFEKSİYONLAR DA GECE TERLEMESİNE NEDEN OLABİLİR

Bu arada enfeksiyonlar, gece terlemelerinizin kökeninde de olabilir ve eğer öyleyse, bazen daha kötü bir şeyin işareti olabilir. Tüberküloz, endokardit (kalp kapakçıklarının iltihabı), vücudunuzun herhangi bir yerinde apseler veya HIV enfeksiyonu gibi daha endişe verici enfeksiyonlar bazen gece terlemelerini de tetikleyebilir; bu nedenle, bu nedenlerden herhangi birinden şüpheleniyorsanız, kontrol etmeniz önemlidir.

Bu arada, anksiyetesi olan kişiler, gece terleme yaşadıklarını fark edebilir, çünkü durum fiziksel semptomlarla kendini gösterebilir.