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Gece terlemesinin tek nedeni menopoz değil! Altta yatan nedenler...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dışarısı çok soğuk olsa bile, neden gecenin ortasında sıcak ve terli hissederek uyandığınızı hiç merak ettiniz mi? Gece terlemeleri oldukça yaygın olmasına ve her zaman endişelenecek bir şey olmamasına rağmen, geceleri aşırı terleme altta yatan bir nedenden kaynaklanıyor olabilir.

Gece terlemesinin tek nedeni menopoz değil! Altta yatan nedenler...

Woman & Home'a göre gece terlemeleri her zaman menopozla ilişkili değildir. Hormonlardaki değişiklikler, özellikle menopoz ve perimenopoz sırasında kendi rolünü oynayabilir, sıcak basmaları ve gece terlemelerini tetikleyebilir ancak, tek neden bunlar değildir.

Gece terlemelerinin diğer nedenleri arasında antidepresanlar gibi belirli ilaçlar ve ironik bir şekilde ateşi düşürmek için alabileceğiniz aspirin gibi ilaçlar sayılabilir. Şeker hastalığını tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar da geceleri sıcak basmasına neden olabilir.

ENFEKSİYONLAR DA GECE TERLEMESİNE NEDEN OLABİLİR

Bu arada enfeksiyonlar, gece terlemelerinizin kökeninde de olabilir ve eğer öyleyse, bazen daha kötü bir şeyin işareti olabilir. Tüberküloz, endokardit (kalp kapakçıklarının iltihabı), vücudunuzun herhangi bir yerinde apseler veya HIV enfeksiyonu gibi daha endişe verici enfeksiyonlar bazen gece terlemelerini de tetikleyebilir; bu nedenle, bu nedenlerden herhangi birinden şüpheleniyorsanız, kontrol etmeniz önemlidir.

Bu arada, anksiyetesi olan kişiler, gece terleme yaşadıklarını fark edebilir, çünkü durum fiziksel semptomlarla kendini gösterebilir.

KANSER BELİRTİSİ DE OLABİLİR

Daha seyrek olmakla birlikte, açıklanamayan kilo alımı gibi şeylerin eşlik ettiği gece terlemeleri bazen lenfoma gibi bir kanser belirtisi olabilir, bu nedenle lokalize ağrı veya ateş gibi diğer semptomlarla birlikte gelen gece terlemelerini kontrol etmek yine önemlidir. Gece terlemesinin diğer nedenleri arasında, belirgin bir sebep olmaksızın aşırı terlemeniz olan bir durum olan hiperhidrozun yanı sıra artan alkol tüketimi, çok fazla baharatlı yiyecekler yemek, çok fazla kafein içmek veya çok kalın pijama giymek gibi yaşam tarzı faktörleri bulunur. .

Nedeni ne olursa olsun, gece terlemelerinizden endişe duyuyorsanız, daima bir doktora görünün.

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