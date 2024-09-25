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  4. Gece vardiyasında çalışan kızının başına bir şey gelmemesi için beklediği durağın karşısında oturup dua eden anne sosyal medyada gündem yarattı! "Helal olsun"

Gece vardiyasında çalışan kızının başına bir şey gelmemesi için beklediği durağın karşısında oturup dua eden anne sosyal medyada gündem yarattı! "Helal olsun"

25.09.2024 09:45
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 09:45
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek kısa sürede viral oldu. Görüntülerde 12-8 çalıştığını ifade eden genç bir kız annesinin otobüs beklediği durağın karşısına gelerek kendisine dua ettiği anları göstererek, "Ağlamamak için zor duruyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında viral oldu. Görüntülerde gece vardiyasında işine gitmek için evden çıkan genç bir kız annesinin otobüs durağının karşısında kendisini beklediğini gösterdi.

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Annesinin durağın karşısında oturarak kendisine dua ettiğini ifade eden genç kız gönderisine, "12-8 çalışıyorum annem durakta beklerken peşimden gelmiş oturmuş karşıma dua ediyor. Ağlamamak için zor duruyorum" notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Helal olsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O kızın başına bir şey geldiğinde tek onun canı yanar çünkü" yorumunu yaptı.

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