Gece vardiyasında çalışan kızının başına bir şey gelmemesi için beklediği durağın karşısında oturup dua eden anne sosyal medyada gündem yarattı! "Helal olsun"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında viral oldu. Görüntülerde gece vardiyasında işine gitmek için evden çıkan genç bir kız annesinin otobüs durağının karşısında kendisini beklediğini gösterdi.

Annesinin durağın karşısında oturarak kendisine dua ettiğini ifade eden genç kız gönderisine, "12-8 çalışıyorum annem durakta beklerken peşimden gelmiş oturmuş karşıma dua ediyor. Ağlamamak için zor duruyorum" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Helal olsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O kızın başına bir şey geldiğinde tek onun canı yanar çünkü" yorumunu yaptı.