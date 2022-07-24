Gece yarısı silahlı kavga dehşeti! Açılan ateşte bir bekçi yaralandı

Dehşete düşüren olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. 2 aile çatıştığı sırada tarafların silahlarından çıkan mermiler olaya müdahale etmek için giden Çarşı ve Mahalle Bekçisi O.T.’ye isabet etti. Bekçi açılan ateş sonucu yaralandı.

BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken 112 acil sağlık ekipleri de yaralanan bekçi O.T.'ye (26) ilk müdahaleyi yaptı. Bekçi ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bekçinin tedavisi devam ediyor.

Polisler, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra, olay yerinde inceleme yapıldı. Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, olayın ardından hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çatışmaya katılan ve bekçiyi yaralayan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

OLAY YERİNİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞLER

Ayrıca polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 36 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AA/İHA)



