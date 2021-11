Gece yatmadan önce uygulanacak en iyi cilt bakımı rutini

Cilt, uyku esnasında kendini yenilemek ve onarmak için fırsat arar. Bu esnada cilt problemlerine davetiye çıkarabilecek durumda olmaması gerekir. Makyajlı ya da yorgun bir ciltle uyuduğunuzun ertesi günü sivilce veya cilt problemleri ile karşılaşmanızın sebebi de bu durum olabilir. Uyandığınız zaman daha aydınlık, parlak ve nemli bir cilt görmek istiyorsanız yapmanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Gün boyunca dış etkenlere veya kirli havaya maruz kalan cildinizi gece yatmadan önce temizlemeli ve gerekli bakımı sağlamalısınız. Bu noktada internet üzerinden kendi cilt tipinize uygun ürünler satın alarak sabahlara daha sağlıklı bir ciltle uyanabilirsiniz.

1. Cilt Bakım Rutinine Yüzünüzdeki Makyajı Çıkararak Başlayın!

Gün boyunca içinde farklı kimyasallar barındıran makyaj malzemelerini yüzümüzde taşıyoruz. Bu malzemeler gözeneklerinizin hava almasını engelleyerek cildinizin daha çabuk yıpranmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle gece uyumadan önce mutlaka cildinizi bu zararlı etkenlerden arındırmalısınız. Cildinize temas eden makyaj ürünlerini Garnier Skin Naturals Çift Fazlı Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu ile temizlemeyi deneyin. Micellar teknolojisi sayesinde ciltteki kalıntılara, makyaja ve yağ fazlasına mıknatıs gibi yapışan bu ürün cildinizi arındırır ve rahatlatır.

2. Makyaj Kalıntılarından Tamamen Kurtulun!

Cildinizi misel su ile temizlemiş olmanız, makyaj ve kir kalıntılardan tamamen arındığınız anlamına gelmez. Cildinizin gün içerisinde biriken kir ve yağdan tamamen arındığına emin olmak için Murad Essential C Cleanser- C Vitaminli Yüz Temizleme Jeli’ni kullanın! İçerdiği A, C ve E vitaminleri sayesinde cildinizi kurutmadan temizleyen bu ürün çevresel faktörlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Ölü cilt hücrelerini cildinizden uzaklaştırarak narin bir bakım yapan temizleyicileri uyumadan önce mutlaka kullanmalısınız.

3. Yüz Yıkama Jeli ile Ferah Bir Cilt!

Yağlı ve sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa yağ bazlı bir makyaj temizleyici kullandıktan sonra kalan yağ kalıntılarını da temizlemeniz gerekir. Aksi halde sivilce oluşumunu tetikleyebilirsiniz. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız LA ROCHE-POSAY Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici ürününü güvenle kullanabilirsiniz. Ciltle uyumlu pH seviyesine sahip bu temizleyici yüksek toleranslı temizlik sağlayarak cildinizin yatışmasına yardımcı olur. Günlük kullanıma uygun olan bu temizleyici gözeneklerinizi tıkamadan cildinizi temizler.

4. Gözeneklerinizi Derinlemesine Temizlemek İçin Peeling Yapmayı Unutmayın!

Cilt tipinize uygun bir peeling ile cildinizdeki ölü derilerden hızlıca kurtulabilirsiniz. Ancak hatırlatmakta fayda var; peeling, her gün kullanmak için uygun bir ürün değil. Yağlı ve karma bir cildiniz varsa haftada 2 veya 3 kez, kuru ve hassas bir cildiniz varsa hafta 1 kez uygulamanız yeterli olur. L'Oréal Paris Besleyici Şeker Peelingi esmer, beyaz ve sarı şekerden oluşan %100 doğal formülü ile cildinizi beslerken gözeneklerinizi de derinlemesine temizler.

5. Tonik ile Gözeneklerinizi Sıkılaştırın!

Peeling uyguladıktan sonra yapılması tavsiye edilen tonik uygulaması, cildinizdeki gözeneklerin sıkılaşmasını ve kirin dışarıya doğru atılmasını sağlıyor. Gözenekleriniz ile ilgili problemler yaşıyorsanız gece uyumadan önce yaptığınız cilt bakım rutininize mutlaka tonikleri de eklemelisiniz. Ziaja Manuka Ağacı Serisi Tonik, genişlemiş gözeneklerinizi azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki organik asitler sayesinde cildinizi nazikçe temizleyen bu ürün cildinizi sonraki uygulamalara hazır bir hale getirir.

6. Daha Genç Bir Cilt İçin Serumları Deneyin!

Cildinizi kir ve makyajdan arındırarak temizlendiniz, gözenekleriniz için gerekli adımları uyguladınız ve şimdi bakım yapma zamanı! Şu an yapılacak tüm güzelliklere ve bakımlara açık olan cilt için yapabileceğiniz en iyi hamle ise serum kullanmak olabilir. Bu noktada %1.5 saf hyaluronik asit içeriği ile dikkat çeken L'Oreal Paris Revitalift Filler Kırışıklık Karşıtı Serum sizin için kurtarıcı olabilir. Farkını ilk kullanımdan itibaren hissedeceğiniz bu ürün, cildinizi belirgin şekilde nemlendirir ve pürüzsüzleştirir. Bu serum 1 haftalık kullanımda kırışıklık görünümünü azaltarak daha dolgun ve daha genç bir cilt vaat ediyor.

7. Yağlı Bir Cildiniz Varsa Nemlendiricinizin Yağ Bazlı Olmamasına Dikkat Edin!

Kuru, normal ya da yağlı bir cilde sahip olmanız fark etmez, tüm cilt tiplerinin neme ihtiyacı vardır. Ancak nemlendiricinizi seçerken cilt tipinize uygun olmasına dikkat etmeniz gerekir. Eğer yağlı bir cilt tipine sahipseniz yağsız içeriği ile dikkat çeken Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendiren Gözenek Karşıtı Jel Kremi mutlaka denemelisiniz. Ciltteki doğal nem dengesini korurken parlamayı fark edilir bir şekilde azaltan bu krem cilde tazelenmiş, nemli ve dengeli bir görünüm verir.

8. Kuru Ciltler Uzun Süre Nemli Tutan Kremler ile Rahatlıyor!

Sürekli suya ihtiyaç duyan vücudumuz gibi cildimizin de rutin olarak nemlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle uyku öncesi cilt bakım rutininizde nemlendiricilere mutlaka yer vermelisiniz. Eğer kuru bir cilt tipine sahipseniz uzun süreli nemlilik vadeden kremler sizin için daha doğru bir tercih olabilir. Clinique 72 Saat Nem Koruma Teknolojili Nemlendirici Krem, cildinize anında nüfuz ederek derinlemesine bir nemlendirme sağlar. Cildin daha sağlıklı ve aydınlık görünmesine yardımcı olan bu ürün, kadife hissiyatı veren bitişi ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

9. Göz Çevresi İhmal Etmeye Gelmez!

Kırışıklık belirtilerinin ilk kez kendini gösterdiği göz çevresi bakımı, cilt bakım rutininde asla atlanmaması gereken bir adım olarak görülebilir. Zengin içeriklere sahip ürünler ile göz çevrenize ekstra nem sağlayabilir veya ihtiyacınıza göre kırışıklık giderici ve yenileyici bakım maskeleriyle daha üstü düzey bir bakım sunabilirsiniz. Bu noktada Shiseido Vital Perfection Uplifting &f Firming Göz Maskesi aradığınız ürün olabilir. Göz çevreniz için daha aydınlık ve dinlenmiş bir görünüm sunan bu maske ince ve kuru çizgileri de nemlendirir.

10. Dudaklarınızın da Neme İhtiyacı Var!



Cildinizin neme ihtiyacı olduğu gibi dudaklarınızın da neme ihtiyacı var. Bu sebeple uyku öncesi cilt bakım rutininize mutlaka dudak nemlendirici bir ürün de eklemelisiniz. Blistex Klasik - Nemlendirici ve Koruyucu Dudak Bakım Kremi, içeriğinde yer alan aloe vera ve E vitamini sayesinde dudaklarda koruma ve nem sağlamaya yardımcı olur. Bu uygulama ile sabahları uyandığınızda her zamankinden daha pürüzsüz ve yumuşak dudaklara sahip olabilirsiniz.

