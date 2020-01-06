Geçinemeyenler: 'Etli yemek almaya paramız yetmiyor'
Geçinemeyenler: 'Etli yemek almaya paramız yetmiyor'
06.01.2020 16:57 |
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Geçim sıkıntısını ele aldığımız haber dizimiz "Geçinemeyenler"in 6. bölümünde İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mine Sunar ile konuştuk. Mine Sunar yurtta kalıyor, KYK bursu ile geçiniyor, haftada iki gün çalışarak kazandığı parayla masraflarını karşılıyor. Kunar, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilemek için çalıştığını söylüyor.
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