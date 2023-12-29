Geçmeyen ayak mantarına son! Bu yöntemler kaşıntı ve kokudan eser bırakmıyor

Ayak mantarı problemi hem fiziksel rahatsızlık hem de estetik kaygılar yaratan bir durumdur. Bu rahatsızlığı sonlandırmak için doğal ve etkili yöntemlere başvuruluyor. Ayak mantarına karşı kullanılan bu yöntemler, kaşıntı, yaralar ve kötü koku gibi belirtileri ortadan kaldırmada oldukça başarılı olabiliyor. Doğal içeriklerle ayak mantarından kaynaklanan rahatsızlıkları gidermek için yapılabileceklere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bağışıklık sisteminiz güçlü değilse mantarla yeterince savaşamaz ve sürekli tekrarlama riski çok daha artar. Bu bilgi doğrultusunda öncelikle bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz.

AYAK MANTARINA SON VEREN YÖNTEMLER

1. YÖNTEM:Bir kulak çubuğunun ucuna çay ağacı yağı sürüp, bunu sabah akşam mantarlı bölgenin üstüne uygulayın. Ancak alerji yapabilmesine karşı önce ufak bir bölgeye uygulanıp bakılmalıdır.

2. YÖNTEM: Evde bir leğen ılık suyun içine bir bardak elma sirkesi ekleyip ayaklarınızı bunun içinde 15-20 dk kadar bekletebilirsiniz. Bu yöntem enfeksiyonları kontrol altına almak, kötü kokuları gidermek, cildi yumuşatmak ve kaşıntıya karşı iyi gelir.

Ayrıca elma sirkesi mantara karşı güçlü asitlerle doludur ve cildimizin pH dengesini korumasına yardımcı olur.



