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    4. Geçmeyen ayak mantarına son! Bu yöntemler kaşıntı ve kokudan eser bırakmıyor

    Geçmeyen ayak mantarına son! Bu yöntemler kaşıntı ve kokudan eser bırakmıyor

    29.12.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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    Ayak mantarı, sıkça karşılaşılan ve rahatsız edici bir sorundur. Bu sorunu çözmek için etkili ve doğal yöntemler bulunuyor. Kaşıntı, kokma ve nasır gibi rahatsız edici belirtilerle seyreden ayak mantarı, bazı yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Bu yöntemlerin kremlerden daha etkili olduğu ve kaşıntı ve kokudan eser bırakmayacak kadar etkili olduğu söyleniyor. Geçmeyen ayak mantarına son vermek için doğal yöntemler haberimizde.

    Ayak mantarı problemi hem fiziksel rahatsızlık hem de estetik kaygılar yaratan bir durumdur. Bu rahatsızlığı sonlandırmak için doğal ve etkili yöntemlere başvuruluyor. Ayak mantarına karşı kullanılan bu yöntemler, kaşıntı, yaralar ve kötü koku gibi belirtileri ortadan kaldırmada oldukça başarılı olabiliyor. Doğal içeriklerle ayak mantarından kaynaklanan rahatsızlıkları gidermek için yapılabileceklere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    ayak bakımı

    Bağışıklık sisteminiz güçlü değilse mantarla yeterince savaşamaz ve sürekli tekrarlama riski çok daha artar. Bu bilgi doğrultusunda öncelikle bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz.

    AYAK MANTARINA SON VEREN YÖNTEMLER

    1. YÖNTEM:Bir kulak çubuğunun ucuna çay ağacı yağı sürüp, bunu sabah akşam mantarlı bölgenin üstüne uygulayın. Ancak alerji yapabilmesine karşı önce ufak bir bölgeye uygulanıp bakılmalıdır.

    çay ağacı yağı

    2. YÖNTEM: Evde bir leğen ılık suyun içine bir bardak elma sirkesi ekleyip ayaklarınızı bunun içinde 15-20 dk kadar bekletebilirsiniz. Bu yöntem enfeksiyonları kontrol altına almak, kötü kokuları gidermek, cildi yumuşatmak ve kaşıntıya karşı iyi gelir.

    elma sirkesi

    Ayrıca elma sirkesi mantara karşı güçlü asitlerle doludur ve cildimizin pH dengesini korumasına yardımcı olur.

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