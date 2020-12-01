Geçmişin etkileri sürüyor... Başak Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşam alanınıza, ailenize, özel ilişkilerinize daha çok odaklanacaksınız. Bu gökyüzü hareketi, yaşamınızdaki çoğu duruma daha sorgulayıcı yaklaşabileceğinizi, derin düşüncelere dalabileceğinizi, ele aldığınız konularda zaman zaman sabit fikirli de olabileceğinizi söylüyor. Konfor alanınızda olmak bu tarihten itibaren daha rahat hissettirir.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı başak burcu yorumu muzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Aralık yorumu nda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda başak burcu nda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak Burcu Aralık aylık burç yorumu...

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında yaşamınıza uzun süreli bir dönem kapanıyor ve ardına uzun vadeli yenilikler geliyor olacak. Eskinin hükmünün son bulduğu günler. Kadersel ve karmik deneyimleri getirebilecek bu tutulma, ilahi adalet durumlarıyla karşılaşmanızı da sağlayabilir. Kalpten bir dileğiniz gerçekleşebilir, yaşamınızda sizi iyileştirecek deneyimler olabilir.

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Finansal konularda güvende olmaya, sağlamlığa daha fazla önem verebilir, maddi konforu ve refahınızı arttırmak adına daha stratejik hareket edebilirsiniz. Taşınmaz mal alım-satımları, aile üyeleri ile maddi destekler içinde olmak, miras ve emeklilik, sigorta gibi konular gündeminizde olabilir. Akılcı risklerle kazançlarınızı arttırmak isteyebilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişileri daha fazla anlamaya çalışabilirsiniz. Kendinizi baskılamak yerine her duygunuzu fark etmeye, kabul etmeye çalışın.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Aşk ilişkilerine ve çocuklara daha fazla odaklanacağınız bu tarihten itibaren, her iki alanda da ayağınızı sağlam yere basmak isteyeceksiniz. Yüksek beklentiler, gerçekçilikten uzak hayaller bu süreçte kırılmanıza ve içe çekilmenize neden olabilir. Bu sebeple akıl ve duyguyu bu tarihten itibaren dengeleyerek gitmelisiniz. Eski anılar, eski yaralar zaman zaman canlanabilir.

30 Aralık'ta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında küslükler, barışmalar daha çok olabilir. Bazı aşk ilişkilerinde ayrıl-barış durumlar yaşanabilir. Bazı Başaklar bir arkadaşlığı ilişkiye çevirmekle ilgili gel gitte olabilir. Geçmişin hatıraları canlanabilir. Geçmişten kişiler ortaya çıkabilir.



