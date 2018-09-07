Geldikleri gibi giderler: Sivilceler!

Peki, sivilce neden oluşur?
Aslında sivilce denen minik ve sevimsiz yağ bezeleri, iltihap pıtırcıkları öyle bir gecede oluşmaz. Bazen kir, bazen ölü cilt kalıntıları, bazen de başka sağlık problemleri nedeniyle tıkanan gözenekler bakteri oluşturur ve ortaya sivilceler ya da akneler çıkar. Bazılarımızda bu problem daha ciddi boyutlardadır. Bazılarımızda ise yukarıda da belirttiğim gibi kısa sürede belirginleşir ve birkaç gün sonra iyileşir. Sivilceler özellikle ergenlik döneminde sık görülebilir. Çünkü hormonal değişiklikler yağ bezelerinin aktif çalışmasına neden olur. Bunun dışında stres, birtakım ilaç tedavileri, yağlı ve asitli şeyleri sık tüketmek ve cilde nefes almayacak şekilde makyaj yapmak sivilcelere neden olabilir. Bazen de güneş gözlükleri, telefonlar, kremler hatta güneşin kendisi buna sebep olabilir. Yani cildimiz güçlü olduğu kadar hassastır da.
Ne yaparsan sivilcelerin daha da büyür veya artar?
1- Sivilceyle oynarsan, sıkmaya çalışırsan ve kanatırsan.
2- Sivilceni yağlı bir fondötenle kapatmaya çalışırsan.
3- Makyajını temizlemeden uyursan.
4- Sigara, alkol ve yağlı besinlere hayatında sık yer verirsen.
5- Uykusuz kalırsan.
Sivilcelerden kurtulmak için ne yapmalısınız?
Öncelikle yoğun sivilceler tıbbi bir durum olabilir. Bunun için doktora gitmeli ve gerekli tedavileri uygulamalısınız. İlaç kullanımında mutlaka uzmanlardan yardım almalısınız. Fakat basit sivilceler için doğal tedavi yöntemleri ve ipuçları da mevcut tabii. İşte o yöntemler:
1- Asprin her evde bulunur, ekonomiktir ve sivilcelerden kurtulmada etkilidir. Birkaç Asprin’i birkaç damla suda ez ve macun haline getir. Macunu pamuk yardımıyla sivilcenin üstüne sür. Yarım saat bekledikten sonra silin.
2- Salatalık şişkinlikleri giderir ve iltihap sökücü özelliği vardır. 2-3 çay kaşığı limon suyuna bir dilim salatalık rendeleyip sivilcenin üstüne uygula. 15-20 dakika sonra da durula.
3- Çay ağacı yağı tam bir antibakteriyeldir. Bu yağı sorunlu bölgeye kulak pamuğu yardımıyla uygula ve durula.
4- Elma sirkesi birçok şeye iyi geldiği gibi sivilcelere de iyi gelir. Bir pamuk yardımıyla elma sirkesini sivilceli bölgeye uygula ve 10 dakika sonra yıka.
5- Bol bol su içerek ve su buharı yardımıyla gözenekleri açabilir, cildini canlandırabilir bu sayede de sivilce oluşumunu önleyebilirsiniz.
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