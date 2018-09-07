Geldikleri gibi giderler: Sivilceler!

Peki, sivilce neden oluşur?

Aslında sivilce denen minik ve sevimsiz yağ bezeleri, iltihap pıtırcıkları öyle bir gecede oluşmaz. Bazen kir, bazen ölü cilt kalıntıları, bazen de başka sağlık problemleri nedeniyle tıkanan gözenekler bakteri oluşturur ve ortaya sivilceler ya da akneler çıkar. Bazılarımızda bu problem daha ciddi boyutlardadır. Bazılarımızda ise yukarıda da belirttiğim gibi kısa sürede belirginleşir ve birkaç gün sonra iyileşir. Sivilceler özellikle ergenlik döneminde sık görülebilir. Çünkü hormonal değişiklikler yağ bezelerinin aktif çalışmasına neden olur. Bunun dışında stres, birtakım ilaç tedavileri, yağlı ve asitli şeyleri sık tüketmek ve cilde nefes almayacak şekilde makyaj yapmak sivilcelere neden olabilir. Bazen de güneş gözlükleri, telefonlar, kremler hatta güneşin kendisi buna sebep olabilir. Yani cildimiz güçlü olduğu kadar hassastır da.

Ne yaparsan sivilcelerin daha da büyür veya artar?

1- Sivilceyle oynarsan, sıkmaya çalışırsan ve kanatırsan.

2- Sivilceni yağlı bir fondötenle kapatmaya çalışırsan.