GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Herkesin özgürlük, adalet ve hürriyetten nasibini tam olarak aldığı bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Eksikliklerimizi telafi ederek daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Şefik Atak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından törene katılanlar bando eşliğinde Atatürk'ün Gazianteplilere hitap ettiği Kendirli Gazi Kültür Merkezi'ndeki tarihi binaya kadar yürüdü.

Bakan Abdulhamit Gül, burada devam eden törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 86 yıl önce bulundukları yerde halka hitap ettiğini hatırlatarak, Gaziantep'in milli mücadele ruhuyla örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'te sergilenen milli mücadele kahramanlığının, Türkiye'nin aziz topraklarının kurtuluşunun en büyük meşalesi olduğunu aktaran Gül, şöyle devam etti: