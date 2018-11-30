Geleceğe hazır siber güvenlik

Dalgalı seyir izlese de çeşitli tahminler, kripto para piyasasının yakın gelecekte 1 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Büyüyen hacim siber suçluların ilgisini çekiyor. ESET, daha 2015’te güvenli online finansal işlemler için “Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması”nı aktifleştirmişti. Bu modüle şimdi kripto para cüzdanları da eklendi. Kullanıcılar, web tabanlı kripto para cüzdanlarını ziyaret ettiklerinde ESET, sayfayı algılıyor ve finansal işlemlerin güvenli ortamda yapıldığını doğruluyor.

Güvenlik Raporu: Nasıl korunduğunuzu görün!



ESET’in önemli yeniliklerinden biri de Güvenlik Raporu (Security Report) uygulaması. Global saldırı yoğunluğunu gösteren bir dünya haritası sunan Güvenlik Raporu, kullanıcıların bu saldırılardan nasıl korunduğunu, ESET teknolojsinin hangi yöntemlerle zararlı yazılımlara cevap verdiğini gösteriyor. ESET kullanıcısı, maruz kaldığı riskleri Güvenlik Raporu yoluyla takip edebiliyor.

Genişleyen siber saldırı yüzeyine katmanlı koruma



2025 yılına kadar dünyada 75 milyar internet bağlantılı cihazın kullanılacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla siber saldırı yüzeyi hayli genişleyecek. Bu öngörü dogrultusunda geliştirilen Akıllı Ev İzleyici, kişisel Wi-Fi ağını kullanan tüm internet bağlantılı cihazları görüntülüyor, modem ve routerlerı güvenlik açıklarına karşı tarıyor ve izinsiz erişimler konusunda uyarıyor. Bununla birlikte UEFI Tarayıcı, Web Kamerası Koruması, Güvenlik Duvarı ve Ağ Saldırısı Koruması gibi çok katmanlı modüller, bilinen ve henüz bilinmeyen tüm siber saldırı türlerine cevap verecek şekilde kullanıcıları koruma altına alıyor.