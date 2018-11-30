Geleceğe hazır siber güvenlik

Dalgalı seyir izlese de çeşitli tahminler, kripto para piyasasının yakın gelecekte 1 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Büyüyen hacim siber suçluların ilgisini çekiyor. ESET, daha 2015’te güvenli online finansal işlemler için “Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması”nı aktifleştirmişti. Bu modüle şimdi kripto para cüzdanları da eklendi. Kullanıcılar, web tabanlı kripto para cüzdanlarını ziyaret ettiklerinde ESET, sayfayı algılıyor ve finansal işlemlerin güvenli ortamda yapıldığını doğruluyor.
Güvenlik Raporu: Nasıl korunduğunuzu görün!
ESET’in önemli yeniliklerinden biri de Güvenlik Raporu (Security Report) uygulaması. Global saldırı yoğunluğunu gösteren bir dünya haritası sunan Güvenlik Raporu, kullanıcıların bu saldırılardan nasıl korunduğunu, ESET teknolojsinin hangi yöntemlerle zararlı yazılımlara cevap verdiğini gösteriyor. ESET kullanıcısı, maruz kaldığı riskleri Güvenlik Raporu yoluyla takip edebiliyor.
Genişleyen siber saldırı yüzeyine katmanlı koruma
2025 yılına kadar dünyada 75 milyar internet bağlantılı cihazın kullanılacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla siber saldırı yüzeyi hayli genişleyecek. Bu öngörü dogrultusunda geliştirilen Akıllı Ev İzleyici, kişisel Wi-Fi ağını kullanan tüm internet bağlantılı cihazları görüntülüyor, modem ve routerlerı güvenlik açıklarına karşı tarıyor ve izinsiz erişimler konusunda uyarıyor. Bununla birlikte UEFI Tarayıcı, Web Kamerası Koruması, Güvenlik Duvarı ve Ağ Saldırısı Koruması gibi çok katmanlı modüller, bilinen ve henüz bilinmeyen tüm siber saldırı türlerine cevap verecek şekilde kullanıcıları koruma altına alıyor.
Kurumsal Siber Savunma Gücü: Sıfır gün saldırılarına son
Bireysel yazılımlarla birlikte kurumsal yapılara yönelik yenilenen ESET Endpoint Protection çözümleri de piyasaya sunuldu. Kurumsal siber güvenlikte çıtayı yine yukarı taşıyan ESET, burada ESET Dynamic Threat Defense özelliğiyle öne çıkıyor. Dinamik tehdit savunması, işletmeleri zor durumda bırakan sıfır gün saldırıları ve fidye yazılımları başta olmak üzere her türlü tehdidi kendi bulut koruma alanında çalıştırıyor ve neredeyse anında analiz edip, tehdidi yerel ağa yani kuruma ulaşmadan engelliyor.
ESET, KOBİ’lerden dev sanayi tesislerine dek kurumların ihtiyacına uygun seçenekler sunuyor. Bugün ISO500 ve Fortune500 listesindeki kuruluşların yüzde 30’u ESET kurumsal yazılımlarını tercih ediyor.
Yüzde 40 daha hızlı kurulum
ESET’in bilinen yüksek performansı yeni sürümlerde daha da üst seviyeye çıkıyor. Kullanıcılar, cihazlarının durumuna bağlı olarak yüzde 40'a kadar daha hızlı kurulum sağlayabiliyor. Yeni ESET ürünlerinin kurulumu artık yalnızca birkaç saniye sürüyor.
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