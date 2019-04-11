Geleceğin sınıfları tanıtıldı

Hacettepe Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Future Classroom Lab (FLC) işbirliğiyle düzenlenen programla geleceğin sınıfları tasarlandı.

Hacettepe Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Future Classroom Lab (FLC) işbirliğiyle Ankara Ataköşk Hotel’de ‘eTwinning Geleceğin Sınıfı’ etkinliği düzenlendi. Geleneksel eğitim anlayışından sıyrılmayı, geleceğe ve teknolojiye ayak uydurmada başarı sağlamayı amaçlanan programda başarılı öğrenciler de ödüllendirildi. Geleceğin sınıflarının tasarlandığı programda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen projeleri büyük bir dikkatle inceleyerek, öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç, bakanlığın akademilerle birlikte çalışmasının ortaya çok büyük bir sinerji çıkaracağını ifade ederek, AB’nin bu projesi paydaşları bir araya getirdiğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Geleneksel eğitim anlayışıyla geleceği tasarlamanın tümüyle doğru olmadığını belirten Denemeç, “Geleceğin sınıfları çok önemli bir kavram. Eğitimin başladığı kilise ve medreselerde yaşanan eğitimin şekli bin 200, bin 300 yıl değişmemiş. Bakıldığında bir sınıf ortamı, oturan öğrenciler ve dersi aktaran birini görüyoruz. Biz de böyle okuduk ve öğrendik, bugün de pek farkı yok. Şunu gözlemliyoruz; her geçen yıl değişimin hızı katlanarak artıyor. Artık bunun böyle gitmeyeceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Biz arada kalmış bir kuşağız, hem teknolojinin nimetlerinden faydalanma imkanı bulduk hem de ucundan yakalayabildiğimiz için tam olarak içselleştiremedik. Şimdi çocuklarımız ellerinde bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla doğuyor ve bunu o kadar içselleştiriyor ki kendini bu aletlerin bir parçası olarak görüyor” dedi.

15-20 yıl içerisinde akla bile gelmeyecek mesleklerin ortaya çıkacağını ve

eski metotların kullanımının çok faydalı olmayacağını ifade eden Denemeç sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde aklımıza bile gelmeyecek meslekler ortaya çıkacak. Biz şu an bu mesleklere öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz, bir bilinmeze doğru. Bu anlamda eski metotların kullanımının çok faydalı olmayacağını herkes gibi düşünüyorum. Bu çocuklara geniş düşünebilme, ne aradığını ve nerede bulacağı gibi bilgileri aktardığımız zaman sahaya çıktıklarında alt yapılarını yeni mesleklere adapte edecek şekilde çalışacaklar. Dünyada çok önemli bir rekabet var. Bu rekabetten koptuğunuz anda aradaki uçurum gittikçe açılacak. Bu uçurumu kapatmak için koşuyoruz fakat bizden daha hızlı koştukları anda bu fark açılacak. Geriye bakarak yaptıklarımızı değerlendirmemiz bir derece doğru olmakla birlikte bulunduğumuz ortamda başkalarının da ne kadar hızlı bir şekilde nereye doğru gittiğiyle kendimizi kıyaslamamız çok daha doğru bir değerlendirme olur.”