Gelecek Partisi'nden DEVA Partisi'nin seçim çıkışına yanıt: 'Önce biz yaptık'

Siyasetin gündemi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem temelinde bir araya gelip çalışmalarını yürüten altı muhalefet partisinin oluşturduğu 'altılı masa'nın söylemleri ve kararları etrafında şekillenmeye devam ediyor. DEVA Partisi flaş bir kararla gelecek seçime kendi adıyla ve kendi logosuyla gireceğini duyurmuştu. Çok konuşulan bu kararın ardından Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İçten, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, DEVA Partisi'nin duyurduğu kararı ilk kendilerinin aldığını ve açıkladığını ifade etti.

"AYLAR ÖNCESİNDE"

Gelecek Partili Cuma İçten Twitter hesabından Ahmet Davutoğlu'nun bir konuşmasının yer aldığı videoyu paylaştı. İçten, paylaşımına şu notu düştü:

"Gelecek Partisi aylar öncesinde ilk seçimlere tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir."

İçten'in paylaştığı videoda ise Davutoğlu şöyle konuşuyor:

"Şu çınar yaprağı Türk siyasetinde kalıcı olacaktır ve kendi çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz. Gelecek Partisi ilk seçimine kendi kimliğiyle girer."

GELECEK Partisi @GelecekPartiTR aylar öncesinde ilk seçimlere TEK başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir. pic.twitter.com/8UYLmXeK86 — Cuma İÇTEN (@cumaicten) April 28, 2022

NE OLMUŞTU?

Dün DEVA Partisi Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulunmuştu.

Babacan'ın açıklamasının ardından 'Altılı masa dağılıyor mu' soruları akıllara gelirken parti yetkilileri kararın 'altılı masa'ya ters düşmediğini vurgulayarak masada verdikleri sözlere bağlı kalacaklarını dile getirmişti.



