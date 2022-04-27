SON DAKİKA | DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adıyla girme kararı sonrası CHP'den ilk açıklama

Son dakika: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararını aldığını duyurdu. Ankara gündemine bomba gibi düşen karar sonrası akıllara "6'lı masa dağılıyor mu?" sorusu gündeme geldi. DEVA Partisi cephesinden ittifakta sorun olmadığına dair mesajlar gelirken, CHP'den ilk yorum geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığının altını çizerken, "İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor." diye konuştu.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle;

"MİLLET İTTİFAKI 4 PARTİDEN OLUŞUYOR"

"Tek bir liste olur mu? soruları akıllara gelmişti. DEVA, kendi adını logosunu kullanacağını duyurdu. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor. İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.

"BELİRSİZLİKLERİN KALKMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir.

"BİR ÜÇLÜ FOTOĞRAF YOK"

Millet İttfiakı'nın yol haritası orada. Cumhur İttifakı'nın adayı da daha ilan edilmiş değildir. BBP ile fotoğraf çektirmekten çekinen bir MHP var. Bir üçlü fotoğraf yok. Destici, herkese laf yetiştiriyor ama fotoğrafa giremiyor."

