Gelecekteki gelinlerine mektup yazdı okuyan her kadın gözyaşlarını tutamadı

İşte Rachael'in mektubu... ''Geçtiğimiz günlerde biri bana oğullarımın gelecekte nasıl bir erkek olmasını umduğumu sordu. Bunu her gün düşünüyorum. Oğullarım gözümde hala bebek olsa da bebek yetiştirmediğimin farkındayım. Ben erkek yetiştiriyorum. Bir gün umarım bir koca ve baba olacak erkekler. Var olan en önemli rollerden bazıları. Anne olarak benim görevim onları gerekli becerilerle yetiştirmek. Bu sorumluluğu her gün üstümde taşıyorum. Öyleyse...

KÜÇÜK SEVGİLİM BİR GÜN SENİN OLACAK

Her zaman bir kızım olacağını düşündüm. Şimdi bunun sen olduğunu biliyorum. Her gün senin için dua ettiğimi bilmeni istiyorum, tıpkı oğullarım için dua ettiğim gibi. Oğullarım benim her şeyim dua ediyorum ki sen de ailenin her şeyisin. Sen de seviliyorsun. İlk önce kendini sevmeyi öğrettiğin için dua ediyorum, çünkü o güçlü aşk olmadan başkalarını başarılı bir şekilde sevmek için donanımlı olmayacaksın. Oğlumu sevgiliyle büyütüyorum. Değerini anlaman ve kendine saygı duyman için dua ediyorum. Kendini seviyor olman başkalarına da aynı şekilde saygı gösterdiğini ortaya koyuyor.

Sana karşı hatalar yapacak olsa da oğlumun sevgi ile büyüdüğünü sana garanti ederim. Hepimizin kusurları var öyle değil mi? Ona kendisi olması için yer ver, ben de sana aynısını yapmasını öğreteceğim. Seni tamamlamayacak. Ve sen onu tamamlamayacaksın. Bunu sadece Tanrı yapabilir. Ama birbirinizi düzeltmeniz, daha iyi olmanız için dua ediyorum.

İçeri girmene söz veriyorum. Onu çok sevebilmen için sırlarımı ve bilgimi paylaşacağım. Zamanı geldiğinde, sana gönülden güveneceğim, senin ona güvendiğin gibi. Bir kadının kalbinin değerini anlamak için onu büyütüyorum. Çünkü bir kadının kalbi paha biçilemez, bir kez kırılırsa asla eskisi gibi olamayacağını biliyorum.