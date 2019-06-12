Gelecekteki gelinlerine mektup yazdı okuyan her kadın gözyaşlarını tutamadı

İşte Rachael'in mektubu... ''Geçtiğimiz günlerde biri bana oğullarımın gelecekte nasıl bir erkek olmasını umduğumu sordu. Bunu her gün düşünüyorum. Oğullarım gözümde hala bebek olsa da bebek yetiştirmediğimin farkındayım. Ben erkek yetiştiriyorum. Bir gün umarım bir koca ve baba olacak erkekler. Var olan en önemli rollerden bazıları. Anne olarak benim görevim onları gerekli becerilerle yetiştirmek. Bu sorumluluğu her gün üstümde taşıyorum. Öyleyse... GELECEKTEKİ KIZLARIMA, Sana söylemek istediğim birkaç şey var. Bu muhtemelen hepsini kapsayamaz, ama neyse ki, biraz zamanımız var. Seni henüz tanımıyorum ama şimdiden seni seviyorum. Çünkü bir gün oğlumu seveceksin. Bu dağınık, yaramaz aptal küçük çocuğun senin olacağı bir gün gelecek. O her zaman benim olacak, ama sen benim yerimi birçok yönden alacaksın. Bir gün elin benimkilerin yerini alacak. Gözlerin onun huzuru olacak ve kalbin onun evi olacak. İyi geceler öpücüğü sen olacaksın. Onun hayallerini paylaşan sen olacaksın. Korktuğu zaman onu rahatlatan sen, kalbini elinde tutan sen olacaksın.

KÜÇÜK SEVGİLİM BİR GÜN SENİN OLACAK Her zaman bir kızım olacağını düşündüm. Şimdi bunun sen olduğunu biliyorum. Her gün senin için dua ettiğimi bilmeni istiyorum, tıpkı oğullarım için dua ettiğim gibi. Oğullarım benim her şeyim dua ediyorum ki sen de ailenin her şeyisin. Sen de seviliyorsun. İlk önce kendini sevmeyi öğrettiğin için dua ediyorum, çünkü o güçlü aşk olmadan başkalarını başarılı bir şekilde sevmek için donanımlı olmayacaksın. Oğlumu sevgiliyle büyütüyorum. Değerini anlaman ve kendine saygı duyman için dua ediyorum. Kendini seviyor olman başkalarına da aynı şekilde saygı gösterdiğini ortaya koyuyor. Sana karşı hatalar yapacak olsa da oğlumun sevgi ile büyüdüğünü sana garanti ederim. Hepimizin kusurları var öyle değil mi? Ona kendisi olması için yer ver, ben de sana aynısını yapmasını öğreteceğim. Seni tamamlamayacak. Ve sen onu tamamlamayacaksın. Bunu sadece Tanrı yapabilir. Ama birbirinizi düzeltmeniz, daha iyi olmanız için dua ediyorum. İçeri girmene söz veriyorum. Onu çok sevebilmen için sırlarımı ve bilgimi paylaşacağım. Zamanı geldiğinde, sana gönülden güveneceğim, senin ona güvendiğin gibi. Bir kadının kalbinin değerini anlamak için onu büyütüyorum. Çünkü bir kadının kalbi paha biçilemez, bir kez kırılırsa asla eskisi gibi olamayacağını biliyorum.

Bu her zaman kötü bir şey değil ama oğullarımın, kadınların kalbini kıran biri olmalarını istemem. Bu her zaman kötü bir şey değildir, ancak bundan kaçınabilirsek, oğlumun kalbini kıran kişi olmasını istemiyorum. Ayrıca, onu iyileştirecek kişi olamayacağını hatırlamanı istiyorum. Yine, bunu sadece Tanrı yapabilir. Ama sonsuza dek sevdiğin hediyeyi beslemek için oğlumu yetiştireceğim. Ona değerini anlamasını öğreteceğim. Çocuklarımı nasıl güçlü, ama savunmasız olduklarını öğrenecek şekilde büyütmeye çalışıyorum. Cesur ancak mütevazı. Seni iyi yönetmesi, sana hizmet etmesi için dua ediyorum. Ve tabii onun iyi niyetini kötüye kullanmaman için de dua ediyorum. Bir erkek olarak rolünü tam olarak anlaması ve hayatını dürüstlük, onur, alçakgönüllülük, dürüstlük, inanç ve mizahla yaşaması için dua ediyorum. Senin için de aynı şekilde dua ediyorum. Ona kadınlar hakkında neleri bilmesi ve ne kadar özel olduklarını öğretiyorum. Ona senin hep birinin biricik kızı olduğunu söylüyorum, senin üzerine titremesi için.

Her gün oğlumu sevmeniz, aşkınızın kabarması ve taşması için dua ediyorum. Umarım siz ikiniz birlikte bir hayat kurarsınız, o hayatın nasıl inşa edildiğini asla unutmazsınız. Birlikte güçlü durun. Bu hayatta birbirinize ihtiyacınız olacak. Sana ihtiyacı olduğu zamanlar olacak, lütfen orada ol. Birbirinizi destekleyin. Birbirinizi sevin. Dünyanın gürültüsü yüksek olacak. Her zaman kolay olmayacak. Ona baktığın ve verdiğin her kararı sorguladığın günler olabilir. Bu anlarda, birlikte inşa ettiğiniz temele bakmanızı ve neden orada durmayı seçtiğinizi hatırlamanız için dua ediyorum. Sana söz veriyorum, her gün oğluma aynı dersleri vereceğim. Her an onun kalbine aşk tohumları ekeceğim. Ona kendine nasıl bakacağını göstereceğine söz veriyorum. Ona kendine nasıl bakacağını göstereceğine söz veriyorum. Çamaşırları ve bulaşıkları nasıl yıkayacağını, nasıl bir eş olunacağı ona anlatacağım. Ona bir kadının ne kadar narin olduğunu, ağzından çıkan sözleri nasıl yakalayacağını öğreteceğime söz veriyorum.