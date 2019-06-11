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‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

Karabük’te düzenlenen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ il birinciliği finalinde ‘Yağ Satarım Bal Satarım’ oyun kategorisinde mücadele eden çocukların zeminin azizliğine uğrayarak yaralanmaları sonucu oyun iptal edildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı projesi olan ’Geleneksel Çocuk Oyunları İl Birinciliği Finali’ Kent Meydanında gerçekleştirildi.

Karabük’te düzenlenen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ il birinciliği finalinde ‘Yağ Satarım Bal Satarım’ oyun kategorisinde mücadele eden çocukların zeminin azizliğine uğrayarak yaralanmaları sonucu oyun iptal edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı projesi olan ’Geleneksel Çocuk Oyunları İl Birinciliği Finali’ Kent Meydanında gerçekleştirildi. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması, gelecek kuşaklara taşınması, geleneksel oyunları yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 180 öğrenci katıldı. Coşkuyla başlayan geleneksel çocuk oyunlarında mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım ve yakan top oynandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada ‘yağ satarım bal satarım’ oyununda hünerlerini sergileyen öğrenciler zeminden dolayı ayaklarının kayması ile birlikte yere düşerek yaralandılar. Çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilere program için meydanda bekletilen ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Daha fazla öğrencinin sakatlanmasını engellemek amacıyla ‘yağ satarım bal satarım’ oyunu iptal edildi.
“Öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı”
Geleneksel çocuk oyunları kapsamında oynanan mendil kapmaca oyununda Şirinevler İlkokulu ve Anayasa İlkokulu öğrencileri karşı karşıya geldi. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği ve kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Şirinevler İlkokulu öğrencileri yarışma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmadan mağlup ayrılan öğrencileri öğretmenleri ve arkadaşları teselli etti.
Okul Sporları İl Temsilcisi Sezgin Sayın, organizasyonu düzenlerken bazı durumları düşünemediklerini belirterek, “Yağ satarım bal satarım oyununda çocuklarımızın hızlı bir şekilde daire etrafında koşmasından dolayı ufak tefek sakatlıklar meydana geldi. Daha fazla sakatlık olmasın diye yarın spor salonunda ‘Yağ satarım bal satarım’ oyununu kendi başına organizasyon yapmak üzere ertelemede bulunduk” dedi.

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı

‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin azizliğine uğradı
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