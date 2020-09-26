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Gelibolu’daki orman yangını söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 22:08 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Gelibolu ilçesi Bolayır köyü Asker Çeşme mevkiinde yazlık sitelerin bulunduğu otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızlı bir şekilde büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerinde korku ve panik yaşanırken durum ekiplere bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin alevlere etkili müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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