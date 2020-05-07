Gelin adayı 20 yaş altı olunca validen özel izinle evlendiler

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden şoför Nedim Kütük (24) ve Muratpaşa ilçesinde oturan Aslınur Gümüş (19), geçen yıl aralık ayında nişanlandı. Genç çift mart ayında düğün kararı aldı. Ancak koronavirüs salgınının ortaya çıkması nedeniyle düğünleri iptal oldu.

Koronavirüs yasaklarının kalkmasını bekleyen gençler süreç uzayınca sosyal medya üzerinden Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi. Nedim Kütük, Vali Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek, “Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi, izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer valim evlenmek istiyoruz" diye yardım istedi. Vali Karaloğlu ise “Arkadaşlar sizi arayacak" karşılığını vererek, iki gencin evlilik işlemlerini yapabilmesi için yaş sınırına takılan Aslınur Gümüş için 1 günlük özel izin verdi.

İZNİ ALIP EVLENDİLER

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'evlendirme' amaçlı seyahat izin belgesini alan gençler, sabah nikah evrakını hazırladı, öğleden sonra da nikah masasına oturdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak az sayıda kişinin katılımı ile nikahları kıyılan gençler, mutluluklarını gazetecilerle paylaştı. Gençler kendilerine evlenme fırsatı veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Muratpaşa Kaymakamlığı'na teşekkür etti.