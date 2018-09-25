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Gelin arabası yerine bisiklete bindiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

Gelin arabası yerine bisiklete bindiler

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bisiklet tutkunu genç çift, düğün salonuna bisiklete binerek gitti.

Hayatlarını önceki günlerde kıyılan nikahla birleştiren Hakan - Şafak Mıhçıoğlu çifti, düğün merasiminde gelin arabası olarak bisikleti tercih etti.

Pamukkale Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Mıhçıoğlu, düğün için süslediği bisikletiyle Karaman Mahallesindeki eşinin ailesinin evine gitti.

Burada gelin alma töreni sonrası bisiklete binen gelin ve damat, bisikletlilerin oluşturduğu konvoyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki cam horoz heykeli önünde fotoğraf çektirdi.

Çift daha sonra düğün salonuna hareket etti.

Damat Hakan Mıhçıoğlu, trafikte bisikletlilerin de olduğunu fark ettirmek amacıyla bu organizasyonu yaptıklarını, "En mutlu günümüzü tutku duyduğumuz bisikletle taçlandırdık." diye konuştu.

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