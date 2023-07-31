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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in kızı güzelliğiyle büyüledi! Gören aynı şeyi söyledi! ''Güzellik genetik''

31.07.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından biri olan ve yeni sezon tanıtımıyla çok konuşulan Gelini Mutfak'tanın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin’in kızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Annesinin doğum gününü kutlayan Bengü Çınar'ın duru güzelliği dikkat çekti. Nursel Ergin’in kızı Bengü'yü gören herkes aynı şeyi söyledi.

Şu sıralar sezon finalinde olan ve yeni sezon tanıtımıyla sosyal medyada dalga konusu olan Gelinim Mutfakta'nın sunucu Nursel Ergin yeni yaşını kutladı. Ergin'in kızı Bengü Çınar'da annesinin doğum gününün 'İyi ki doğdun diğer yarım' notu ile kutladı. Ergin'in kızı Bengü annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Nursel Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi görüyor, özellikle kızı Bengü Çınar ile paylaşımları çok seviliyor. Fenomen anne-kız, geçtiğimiz aylarda Fas'a tatile gitmişti. Keyifli tatilden pozlarını Instagram'dan yayınlamışlardı.

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Nursel Ergin'in Marakeş pozlarına kızı Bengü'nün güzelliği damga vurmuştu. Sosyal medyada anne kızın fotoğraflarına; 'Güzellik genetik','Annesinin kopyası', 'Anne-kız değil, abla kardeş' yorumları yapıldı.
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25 yaşındaki kızı Bengü ile Fas tatilinden keyifli karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Nursel Ergin, tatilde yaşadığı ilginç bir olayı da paylaşmıştı.

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Fas'ın ünlü Agafay Çölü'nde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketinin sahibi ünlü sunucunun kızı Bengü'ye evlenme teklif etti.

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DÜĞÜN HEDİYESİ 40 DEVE!

Ahmed Yassine Zakaria isimli iş adamının Bengü ile evlenmesi durumunda ülkenin adetleri gereği Nursel Ergin'e 40 deve hediye vermeyi taahhüt ettiği ortaya çıkmıştı. Bunun yanında Bengü'ye bir de havuzlu villa almayı vaat eden iş adamının bu teklifi ise sonuçsuz kalmıştı.

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Konu hakkında açıklama yapan Nursel Ergin, şunları dile getirmişti. "Biz önce yaşananları şaka sandık. Ancak beyefendi meğerse çok ciddiymiş. Kızım eğer kabul etseydi 5 gün içinde düğün hazırlıklarına başlanacaktı. Hediye olarak da 40 deve teklif etti.

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Zaten benim kızımın böyle bir teklifi şu an kabul etmesi mümkün değil çünkü işine odaklanmış durumda. Hayırlısı olsun."

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