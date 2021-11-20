Gelişmiş sensor teknolojilerle kendisini farklılaştırıyor

Huawei Watch GT3, 5 ATM suya dayanıklı olarak geliyor. Böylece yağmur altında, yüzerken hatta duş alırken dahi güvenle kullanabilirsiniz. Örneğin, ürünün dahili hoparlör kalitesi gerçekten başarılı. Siz duş alırken bir yandan da müzik dinleyebilirsiniz.

Öncelikle ürün, tasarım hatları ve değiştirilebilir saat yüzleri sayesinde ister klasik ister spor giyiniyor olun, kıyafetlerinizle uyumlu bir birliktelik kurabiliyor. Klasik bir saat yüzü kullandığınızda, dışarıdan bakıldığında ürünün bir analog saatten neredeyse hiç farkı kalmıyor. Aynı şekilde, dijital, elektronik bir arayüz belirleyerek de dinamik bir hava yakalayabilirsiniz.

Ürün, Bluetooth ve GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip ve saniyeler içinde akıllı telefonunuzla bağlantı kurabiliyor. Saatimiz bir fiziksel tuşa daha sahip. Onu da bir kısayol tuşu olarak atıyor ve istediğiniz özelliğe hızlıca erişebiliyorsunuz.

AMOLED EKRAN

Saatin Amoled ekranının görüntüleme kalitesinden memnun kaldık. Gerek renklerin sunumu gerekse de parlaklık düzeyi başarılı. Dış mekân kullanımlarında, hatta güneş altındaki kullanımlarda dahi sıkıntı yaşamıyorsunuz. “Uçtan uca HD ekran” olarak tanımlanan ve 466×466 çözünürlük sunan ekran, en ufak dokunuşlarınızı dahi algılayabiliyor ve yumuşak kullanım deneyimleri sunuyor.

Watch GT 3, 100’den fazla egzersiz moduyla geliyor. İç mekân ve dış mekânda gerçekleştirebileceğiniz aklınıza gelebilecek her egzersiz burada var. Bunlardan 18 tanesinin profesyonel egzersiz modu olduğunu, 6 egzersiz modunun da saat tarafından otomatik algılanabildiğini belirtelim..

Watch GT 3, telefonunuza gelen mesaj ve bildirimleri anında saat ekranı üzerinden görebilmenize imkân sunuyor.

Telefonunuza bir arama geldiğinde, bu aramayı da saat üzerinden cevaplayabilir ya da reddedebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda, bağlı telefonunuza başvurmadan, saat üzerinden de arama yapabilirsiniz.

Biraz da pil detaylarından söz edelim. Watch GT 3’ün 42mm versiyonunda 292mAh pil var ve gündelik kullanımda tek şarj ile 7 güne kadar deneyim sunabiliyor.

46mm versiyon ise, 455mAh pile sahip ve gündelik kullanımda tek şarj ile 2 haftayı görme şansınız var.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız



