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Gemide yaralanan Filipinli hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli gemide elini vince sıkıştırıp yaralanan Filipinli Lorge Cabran (38), Sahil Güvenlik tarafından botla alınarak, hastaneye götürüldü.

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli gemide elini vince sıkıştırıp yaralanan Filipinli Lorge Cabran (38), Sahil Güvenlik tarafından botla alınarak, hastaneye götürüldü.

Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Marmara Denizi’nin Şarköy açıklarında demir atan Malta bandıralı kuru yük gemisinde 1 kişinin elinden yaralandığı bilgisi verildi. İstenilen yardım üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, beraberlerine sağlık görevlileri de alıp gemiye gitti. Elinde kırık ve derin yaralar olduğu belirlenen Filipinli gemici Lorge Cabran, ilk müdahalenin ardından botla Şarköy Limanı'na getirildi. Buradan da ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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