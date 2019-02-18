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Gemideki yaralı Sahil Güvenlik botuyla alınıp, hastaneye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında canlı hayvan yüklü gemide düşerek başından yaralanan gemi personeli Suriyeli Ahmad Younes (39), Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınarak, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında canlı hayvan yüklü gemide düşerek başından yaralanan gemi personeli Suriyeli Ahmad Younes (39), Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınarak, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Edremit ilçesi açıklarında 15 Şubat saat 10.30 sıralarında, Romanya’nın Midia Limanı'ndan Lübnan’ın Beyrut Limanı'na canlı hayvan taşımacılığı yapan Sierra Leone bandıralı 'Britta' isimli kargo gemisinde, Suriyeli personel Ahmad Younes düşerek başından yaralandı. Gemici için tıbbi tahliye çağrısı yapıldı. Geminin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaralıyı hastaneye ulaştırmak için tıbbi tahliye operasyonu gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik botuna alınan yaralı, Akçay İskelesi'ne getirildi. Burhaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ahmad Younes,, hastanedeki tedavisinin ardından tekrar gemisine gönderildi.

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