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  4. Genç adamın zor anları! Kızların kavgasını ayırmak isteyince arada kaldı

Genç adamın zor anları! Kızların kavgasını ayırmak isteyince arada kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Denizli'de 3 genç kızın tekmeli yumruklu kavgasını ayırmak isteyen erkek vatandaş, kızların arasında kaldı. O anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, 21 Ekim’de öğle saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvardaki banka şubesinin ATM'si önünde karşılaşan 3 kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

KIZLARIN KAVGASINI ERKEK VATANDAŞ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kızlar tekmeli yumruklu kavga ederken, aralarındaki erkek ise onları ayırmaya çalıştı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

POLİS DURDURABİLDİ

Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgaya, polis ekipleri müdahale edip, sonlandırdı.

Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi.

genc-kizlarin-tekme-ve-yumruklu-kavgasi-kamerada_2281_dhaphoto2

genc-kizlarin-tekme-ve-yumruklu-kavgasi-kamerada_2281_dhaphoto1

DHA

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