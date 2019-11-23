Genç gazeteciler İstanbul'un sorunlarına haberleriyle dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - GENCEBAY GÜR -Medipol Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın, öğrencilerden oluşturduğu bir ekiple kurduğu haber sitesinde İstanbul'un yerel sorunlarına dikkati çekiyor.
Kalsın'ın kurduğu "Çözüm İstanbul" adlı internet haber sitesinde, İstanbul'da yaşanan yerel sorunlar mercek altına alınıyor. Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekip, haber sitesi için yaptıkları çalışmalarla mesleği öğrenirken yerel gazeteciliğin de gelişimine katkı sağlıyor.
Farklı semtlerde meydana gelen olayları haberleştiren, vatandaşların şikayetlerine de yer veren öğrenciler, üniversite bünyesinde yer alan Haber Merkezi odasında metinleri yazıp görüntüleri internet sitesine yüklüyor.
Sitede, sadece kentin sorunları değil, kültür-sanat etkinlikleri, sokak röportajları, tarih-araştırma gibi farklı kategorilerde İstanbul ile ilgili haberler de yer alıyor.
Kasım 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan "Çözüm İstanbul" haber sitesi, TRT tarafından gerçekleştirilen Geleceğin İletişimcileri yarışmasında geçen yıl "İnternet Sitesi" kategorisinde ödül aldı.
- "İstanbul dışında başka konulara yer vermiyoruz"
Medipol Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın, İstanbul'da yerel basının eksikliğini gözlemlediğini anlatarak,"Acaba böyle bir şey yapabilir miyiz' diye düşünüyordum. 31 Mart seçimleri yaklaşınca halkın nabzını yoklamaya karar verdik. Bunun üzerine internet haber sitesi kurmaya karar verdik. Bugün birçok yerel basın, ulusal basın gibi haberler yazıyor. Ama bizim sitemiz için İstanbul'un yerel basını diyebiliriz. İstanbul dışında başka konulara yer vermiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yaptıkları ve yayınladıkları haberlerin içeriğinden söz eden Kalsın, şunları söyledi:
"Haber sitemizde, İstanbul ile ilgili birçok konuya dair haber bulunuyor. Halkın genel sorunları, trafik sorunu, metrobüs sorunu, çöplerin alınma saatiyle ilgili yaşanan sıkıntılar gibi. Mesela kaldırımlara araba mı park edilmiş, vatandaş yürüyecek yer bulamıyor, muhabir arkadaşı görevlendirip 'Gidip fotoğraf çek, haberini yaz' diyorum.
Sokaklara kadar girmek istiyoruz. Kimin o sokakta ne sorunu varsa o soruna eğilmek istiyoruz. Muhabir arkadaşlarımızın hepsi farklı yerlerde oturuyor. Bağcılar'dan Tuzla'ya kadar geniş bir yelpazemiz var. Bu da muhabirimize yaşadığı yerdeki sorunları daha kolay haber yapabilme imkanı sağlıyor. "
Haber sitesinin sosyal medya hesaplarını çok aktif şekilde kullandıklarını ifade eden Kalsın, sitede e-posta ve iletişim numarası olduğunu söyledi. Kalsın, bu iletişim kanalları aracılığıyla vatandaştan da birçok şikayet ve dileklerin kendilerine iletildiğini, gelen bilgileri değerlendirerek haber yaptıklarını sözlerine ekledi.
- "Öğrenci temelli bir proje"
Haberde kullandıkları tüm içeriklerin kendilerine ait olduğunu kaydeden Kalsın, "Bu, öğrenci temelli bir proje. Kullandığımız her fotoğraf, metin, içerik bize ait. Bir trafik sorunu mu var, muhabir arkadaşımız onu gidip kendisi çekiyor. İnternet üzerinden kullanılan hiçbir fotoğraf yok. Özgün içerik noktasında öncü de olmak istiyoruz. Kopyala yapıştır türü habercilik, internet haberciliğinde bir handikap. Bu etik anlamda da büyük bir sıkıntı." diye konuştu.
- "Bataryayı unuttuğumuz, mikrofonu çalıştıramadığımız günler olmuştu"
Haber sitesinin editörlüğünü yapan öğrencilerden Soner Alan, "İlk başlarda sokak röportajı ekibi kurarak sokak röportajlarına ağırlık verdik. Yerel seçim dönemi olduğu için biraz riskli başladık diyebilirim çünkü insanlarla siyasi konularda konuşmak biraz zor oluyor. Taksim, Kadıköy, Mecidiyeköy'de çıkıp röportajlar yaptık. Orada yaşadığımız problemler orada bizim sahaya ilk defa çıkışımızın vermiş olduğu sorunlardan kaynaklıydı. Mesela, ilk başlarda sabah habere gittiğimizde ses problemi yaşadığımız, bataryayı unuttuğumuz, mikrofonu çalıştıramadığımız günler olmuştu." şeklinde konuştu.
Yaşadıkları her bir sorunun kendilerine tecrübe olarak geri döndüğünü söyleyen Alan, bu yıl ise yeni başlayan muhabirlere kendisinin de yardımcı olduğunu belirtti.
Alan, "Proje kışın başlamıştı, Taksim'de 8 saat ayakta durup insanlarla röportaj için beklemiştik. İnsanları röportaj için ikna etmek çok zordu. 8 saat durup 10 kişiyle konuşabiliyorduk. Bir yerden sonra kendimizi çok rahat hissediyoruz, geçen yıla göre birikim ve tecrübemiz var artık." dedi.
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