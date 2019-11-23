Genç gazeteciler İstanbul'un sorunlarına haberleriyle dikkati çekiyor

Sitede, sadece kentin sorunları değil, kültür-sanat etkinlikleri, sokak röportajları, tarih-araştırma gibi farklı kategorilerde İstanbul ile ilgili haberler de yer alıyor.

Kalsın'ın kurduğu "Çözüm İstanbul" adlı internet haber sitesinde, İstanbul'da yaşanan yerel sorunlar mercek altına alınıyor. Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekip, haber sitesi için yaptıkları çalışmalarla mesleği öğrenirken yerel gazeteciliğin de gelişimine katkı sağlıyor.

- "İstanbul dışında başka konulara yer vermiyoruz"

Medipol Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın, İstanbul'da yerel basının eksikliğini gözlemlediğini anlatarak,"Acaba böyle bir şey yapabilir miyiz' diye düşünüyordum. 31 Mart seçimleri yaklaşınca halkın nabzını yoklamaya karar verdik. Bunun üzerine internet haber sitesi kurmaya karar verdik. Bugün birçok yerel basın, ulusal basın gibi haberler yazıyor. Ama bizim sitemiz için İstanbul'un yerel basını diyebiliriz. İstanbul dışında başka konulara yer vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları ve yayınladıkları haberlerin içeriğinden söz eden Kalsın, şunları söyledi:

"Haber sitemizde, İstanbul ile ilgili birçok konuya dair haber bulunuyor. Halkın genel sorunları, trafik sorunu, metrobüs sorunu, çöplerin alınma saatiyle ilgili yaşanan sıkıntılar gibi. Mesela kaldırımlara araba mı park edilmiş, vatandaş yürüyecek yer bulamıyor, muhabir arkadaşı görevlendirip 'Gidip fotoğraf çek, haberini yaz' diyorum.

Sokaklara kadar girmek istiyoruz. Kimin o sokakta ne sorunu varsa o soruna eğilmek istiyoruz. Muhabir arkadaşlarımızın hepsi farklı yerlerde oturuyor. Bağcılar'dan Tuzla'ya kadar geniş bir yelpazemiz var. Bu da muhabirimize yaşadığı yerdeki sorunları daha kolay haber yapabilme imkanı sağlıyor. "