Genç görünmenize yardımcı olacak doğru makyajın püf noktaları

SAÇLARINIZA SICAK DOKUNUŞLAR YAPIN
Birçok kadın yaşını, saçlarının görünümüyle hafifletmeye çalışır ki, bu iyi bir fikirdir. Çünkü saçlarda kullanılan doğru tonlar, tazelik katar ve birkaç yıl daha genç görünmeye yardımcı olur. Saçınız için sıcak ve doğal tonları seçin. Ve saçlarınızın cildinizin rengiyle uyumlu olduğundan emin olun.
KAŞLARINIZIN DOĞAL RENGİNİ ORTAYA ÇIKARIN
Dolgun ve doğal kaşlar yüzü görsel olarak daha genç gösterir. Bu sadece makyaj sanatçılarının değil, bilim adamlarının da görüşüdür. Yapılan çalışmada aynı yaş grubundaki kadınların fotoğrafları araştırmaya katılan bir gruba gösterildi. Bazı kadınların kaşları ve dudakları daha az canlı, bazılarınınki ise daha canlıydı. Katılımcıların çoğu kaşları ve dudakları arasında daha fazla kontrastı olan kadınları daha genç olarak kabul ettiler. Saçlarınız çok açık renkteyse saçınızdan iki ton koyu kaş kalemi kullanmalısınız. Siyah ya da kahvrengiyse işiniz daha kolay. Doğru kaş kalemini bularak kaşlarınızda oluşan boşlukları doldurabilirsiniz.
DUDAKLARINIZI ABARTMADAN DOLGUNLAŞTIRIN
Kadınların dudakları yaşla birlikte incelir ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bazıları bu konuyu güzellik uzmanlarının yardımıyla çözerken, diğerleri doğru makyajı tercih ediyor. Dudaklarınızla aynı tondaki dudak kalemini alın ve dudak çevrenize doğru bir kontur uygulayın. Buradaki asıl şey aşırıya kaçmamaktır, aksi takdirde, gerçekçi olmayan hatta komik görünümlü bir makyaja sahip olursunuz. Dudak çizgisi ile kalem çizgisi arasında 2 milimetre boşluk bırakmak sorunlu alanları doldurmak için yeterli olmalıdır. Daha sonra rujunuzu uygulayabilirsiniz.
DAHA HACİMLİ, HAFİF KIVRIMLI SAÇ MODELLERİ TERCİH EDİN
İster eşit şekilde şekillendirilmiş bukleler olsun, isterseniz düzleştirilmiş saçlar... Kuaförlere göre daha genç görünmenin sırrı özensiz saçlarda. At kuyruğu ya da gevşek toplanmış saçlar işinize yaracaktır. Eğer bukleli ya da düz saçlardan hoşlanıyorsanız, Jennifer Aniston veya Reese Witherspoon gibi katmanlı bir saç kesimi tercih edebilirsiniz. Yüzünüze yakınındaki saçların kısa olması sizi daha genç gösterir.
DİŞLERİN BEYAZ OLMASI
Çocukluğunuz sırasında parlak beyaz dişleriniz zamanla beyazlığını kaybeder. Fakat beyaz dişler her zaman çekici görünür ve araştırmalar beyaz bir gülüşün bir kişinin 5 yaş daha genç görünmesine yardımcı olduğunu kanıtlamıştır. İşte bu yüzden gülümsemenizin parlaklığına dikkat etmek çok önemlidir. Ancak uzmanlar dişlerin beyazlatılırken aşırıya kaçılmamasını öneriyor. Dişin doğal beyazlığı her zaman aşırı beyazlığa göre daha etkilidir.
PERÇEM YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ SAKLAMAK İÇİN MÜKEMMELDİR
Uzun bir perçem yaşlanma belirtilerini gizlemek için mükemmeldir, çünkü yüz hatlarını yumuşatır, gözleri geliştirir ve alnındaki küçük kırışıklıkları gizlemeye yardımcı olur.
DÜŞÜK GÖZ KAPAKLARI İÇİN
Düşük göz kapakları yaşlanma ile değil, kadının fizyolojisi ile bağlantılıdır. Onlara sahip değilseniz şanslısınız. Ancak, göz kapağınızda asılı bir üst kapak daha varsa, maalesef bu özellik sizin daha yaşlı görünmenizi sağlayabilir. Düşük bir göz kapağını gizlemek için makyaj sanatçıları, göz kapağının ana kısmına uygulanması gereken gölgeler kullanmanızı tavsiye ederler. Gözlerin köşeleri ve kaşların altındaki alan daha hafif renk tonlarıyla vurgulanmalıdır.
KİRPİKLERİNİZİ ÖN PLANA ÇIKARIN
Daha genç görünmek isteyen kadınlar doğru rimeli seçerek kirpiklerini ön plana çıkararak canlı bir görünüme sahip olabilirler. Takma kirpik kullancaksanız da doğal olanı tercih etmeye dikkat edin.
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