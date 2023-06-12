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  4. Genç kadını gören telefona sarıldı, ekipler alarma geçti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Genç kadını gören telefona sarıldı, ekipler alarma geçti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

12.06.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da arkadaşının evinde kilitli kalan Şeyma D. (25) 3'üncü kattan ip sarkıtarak evden çıkmaya çalıştı. Genç kadını görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek telefona sarıldı. Ekipleri alarma geçiren olay sonrası genç kadın mahsur kaldığı daireden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Genç kadını gören telefona sarıldı, ekipler alarma geçti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Aksaray'daki İstiklal Mahallesi'nde yaşayan arkadaşına gidip, gece burada uyuyan Şeyma D., üzerine kapı kilitlenince içeride mahsur kaldı. Şeyma D., dışarı çıkmak için evin 3'üncü kat balkonundan ip sarkıtıp, inmeye çalıştı.

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Bu sırada Şeyma D.'yi görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şeyma D., itfaiyenin balkona uzattığı merdiven ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Durumu iyi olduğu belirtilen Şeyma D., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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