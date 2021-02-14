HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kıza dehşeti yaşatan ve polislere saldıran 2 zanlı tutuklandı

Genç kıza dehşeti yaşatan ve polislere saldıran 2 zanlı tutuklandı

14.02.2021 21:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Genç kıza dehşeti yaşatan ve polislere saldıran 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar’da köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıkan tartışmada genç kızın kapısına dayanan ve ardından olay yerine gelen polis, çarşı ve mahalle bekçilerine kalasla saldıran 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi’nde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıkan tartışmada genç kızın kapısına dayanan ve ardından olay yerine gelen polis, çarşı ve mahalle bekçilerine kalasla saldıran 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler Mahallesi’nde gece geç saatlerde yaşanan olayda Emre K. (24), İhsan K. (34) isimli şahıslar ile pencereden sokak köpeklerine ıslık çalan Şerife Sakin (29) isimli genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre şahıslar, genç kızı tehdit ederek evine saldırmaya çalıştı. Sakin polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler olaya müdahale ederken, genç kız sosyal medyadan canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlattı. Genç kızın video çektiği esnada gelen silah sesleri ise dikkatlerden kaçmadı. Genç kız yaşadığı korkuyu ise ağlayarak gözyaşları içinde anlattı.
İşlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken, gazetecilerin ’Genç kıza neden saldırdınız, köpek meselesi yüzünden mi?’ sorusuna ’Evet’ cevabını verdi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan, şahısların olay esnasında alkollü oldukları da öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar ettiSosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti
07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Pandemide rekor geldi: Tüm zamanların en yükseği

Pandemide rekor geldi: Tüm zamanların en yükseği

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çocuklarıyla evi terk eden eşi Sevgililer Günü’nde barışmayınca ‘Elveda’ yazıp, intihar etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Acılı ailelerin adli tıp önündeki acı bekleyişi sürüyor

Adli tıp önünde acı bekleyiş

Terör şüphelisi kadın kaçmaya çalışırken yakalandı

Terör şüphelisi kadın kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.