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Genç kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Şok detaylar ortaya çıktı: 'MİT personeliyim' diyerek...

02.04.2024 17:59
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Mersin'de Ersin Karakuş'un (32), eski sevgilisi intörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle vurup, bir bacağının ampute edilmesine neden oldu. Karakuş'un 'MİT personeliyim' diyerek Nergiz'i tehdit ettiği ortaya çıktı. Karakuş, "Ruh sağlığım yerinde değildi, o yüzden demiş olabilirim. Tüfeği ayağına doğru tuttum. Saçmalar omuz ve boyun bölgesine sekmiştir" dedi.

Genç kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Şok detaylar ortaya çıktı: 'MİT personeliyim' diyerek...

Dehşete düşüren olay, 23 Ekim'de Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski sevgilisi Nergiz'i görünce inip, pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nergiz, ağır yaralandı. Nida Nur Nergiz, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan 1 gün sonra yakalanan Karakuş ise tutuklandı.

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KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ

Ersin Karakuş hakkında 'kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi. İddianamede, sanığın olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

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'BİR BACAĞINI KAYBETTİ'

Davanın ikinci duruşması, bugün 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tedavisi süren Nergiz katılmazken, Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada Nergiz'in ablası R.A., tanık sıfatıyla dinlendi. Olayı akşam saatlerinde annesinin kendisini aramasıyla öğrendiği söyleyen R.A., "Olaydan sonra bana ses kaydı attı. Ses kaydında kardeşimi vurduğunu söylüyordu. Herhangi bir tanışıklığımız yok. Olay sonrasında kardeşim bana şahsın kendisini tehdit ettiğini anlattı. Kardeşim zor durumda. Bir bacağını kaybetti, diğerini de kaybetmek üzere. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

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İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Karakuş, tanığın hakkındaki iddialarını reddetti. Karakuş, Nergiz'in avukatı Uğur Köksal'ın "Hiç MİT'te çalıştınız mı? MİT personeli gibi hareket edip, 'Seni ve aileni takip ediyorum' dediniz mi?" sorusuna, "Ruh sağlığım yerinde değildi, o yüzden demiş olabilirim. Benim işim, insan kurtarmak. Tüfeği ayağına doğru tuttum. Saçmalar omuz ve boyun bölgesine sekmiştir" cevabını verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, mağdurun sağlık durumuna dair kati rapor ile sanığın ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verildi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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