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Genç kızın cesedi denizde bulunmuştu! Kan donduran detaylar: Batıp batmadığını kontrol etmek için...

11.06.2024 13:50
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Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı halde halıya sarılı cansız bedeni denizde bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Korkunç olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından birinin, ağırlık bağladıkları kızın suya batıp batmadığını kontrol etmek için olaydan bir gün sonra bölgeye geldiği öğrenildi. Katil zanlısı, diğer şüphelinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Genç kızın cesedi denizde bulunmuştu! Kan donduran detaylar: Batıp batmadığını kontrol etmek için...

Büyükçekmece Mimar Sinan’da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin O.Ö. ve Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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HALI YIKAMA FİŞİ ŞÜPHELİYE GÖTÜRDÜ

O.Ö, Fırat B. isimli şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı inceledi, genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşıldı.

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NALBURDAN ZİNCİR ALMIŞLAR

Cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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BATIP BATMADIĞINI KONTROL ETMİŞ

Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığı kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlılarından biri olan Yavuz G.’nin aranmasına devam ediliyor.

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KATİL ZANLISI İDDİALARI YALANLADI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G., basın mensuplarının "neden yardım ettiniz" sorusu üzerine katili tanımadığını öne sürerek, "Ben yapmadım. Katil tarafından silahla tehdit edildim" dedi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Büyükçekmece
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