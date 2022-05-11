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Genç kızlara iğrenç "kiralık ev" teklifi! Ücretsiz kalmak için...

11.05.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de, 53 yaşındaki bir bir ev sahibinin genç kızlara yaptığı "ücretsiz ev" teklifi mide bulandırdı. Evsiz kalmış ya da evden kaçmak isteyen genç kızları tuzağına düşürmek isteyen Christopher Cox isimli sapığın, düzenli cinsel ilişki karşılığında ücretsiz ev kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Genç kızlara iğrenç "kiralık ev" teklifi! Ücretsiz kalmak için...

İngiltere'de yaşanan olayda, 53 yaşındaki Christopher Cox isimli vatandaşın, cinsel ilişki ve fantezi karşılığında ücretsiz olarak ev kiraladığı ortaya çıktı.

Genç kızlara hitap eden ilanlar verdiği ortaya çıkan Cox'ın, "Evde mahsur kalan ve kaçmak isteyen genç kız mısın?" ve "14-28 yaşındaki kızlar için boş odam var" gibi reklamlar yaptığı öğrenildi.

AÇIK AÇIK TEKLİF ETTİ

Öte yandan ilana yanıt veren bir kadına da cinsel ilişki karşılığında ücretsiz konaklama teklif ettiği de belirtildi.

5_Christopher-Cox-2

İLK KEZ YAPMAMIŞ

Sapık ev sahinin bunu ilk kez yapmadığı da öğrenilirken, 2018 yılında bir gazeteci tarafından olayın ifşa edildiği ortaya çıktı. Eylemlerine devam eden Cox'ın 12 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilirken, ülkede, "cinsel ilişkiye karşılık kiralık ev" kapsamında yargılanan ilk kişi olduğu kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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