HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya, trafik kazasında hayatını kaybetti

Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya, trafik kazasında hayatını kaybetti

22.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bergama ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya, trafik kazasında hayatını kaybetti

Göçbeyli Mahallesi'ndeki Taşköprü mevkisinde, dün gece Gürol Ü'nün yönetimindeki 35 F 2474 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Gürol Ü. ve Murat Ü. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karakaya'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Genç Parti İzmir İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından Karakaya için taziye mesajı yayımladı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri! 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve sözleri!
'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor
Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okuduHem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir genç parti

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Ameliyattan çıktı, sağlık durumunu açıkladı

Ameliyattan çıktı, sağlık durumunu açıkladı

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Yol kenarında bile yetişiyor! Daha kuvvetlisi yok

Yol kenarında bile yetişiyor! Daha kuvvetlisi yok

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.