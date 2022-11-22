Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya, trafik kazasında hayatını kaybetti

Göçbeyli Mahallesi'ndeki Taşköprü mevkisinde, dün gece Gürol Ü'nün yönetimindeki 35 F 2474 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Gürol Ü. ve Murat Ü. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karakaya'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Genç Parti İzmir İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından Karakaya için taziye mesajı yayımladı.
AA