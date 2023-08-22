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    4. Gençleşmek için milyonlarca dolar harcıyor! Son yöntemi herkesi şaşırtmaya yetti: Penis gençleştirme terapisi

    Gençleşmek için milyonlarca dolar harcıyor! Son yöntemi herkesi şaşırtmaya yetti: Penis gençleştirme terapisi

    22.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    45 yaşındaki milyoner Bryan Johnson daha genç bir görüntüye sahip olabilmek için yıllık 2 milyon dolar (yaklaşık 54 milyon TL) harcadığı inanılmaz yöntemler uyguluyor. Günde 11 hap alan ve oğlunun kanını kendisine enjekte ettiren Johnson zamanı geri çevirmek için son yöntemi ise penis gençleştirme terapisi oldu. 45 yaşındaki Bryan Johnson şok dalgası terapisi sayesinde 'penisini gençleştirdiğini' söyleyerek gündem yarattı.

    30 kişiden oluşan bir doktor ekibiyle birlikte 'Project Blueprint' adını verdiği projesi için yılda 2 milyon dolar harcayan milyarder iş insanı Johnson, asıl amacının hiç ölmemek olduğunu söyledi. Kaliforniya’da yaşayan iş insanı geçtiğimiz aylarda 17 yaşındaki oğlunun kan plazmasını vücuduna enjekte ettirmişti. Ancak bu uygulamanın fayda sağlamadığını dile getiren Johnson’un yöntemleri çok konuşulacak cinsten.

    SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

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    Kendisine özel olarak geliştirdiği yaşam rutinini sosyal medyadan paylaşan milyarder, sebzelerle dolu sıkı bir bitki bazlı diyet uyguladığını, sabah 11'den sonra yemek yemediğini ve akşam 8.30'a kadar yatakta olmaya özen gösterdiğini, her sabah 3 mililitre alkol tükettiğini söylüyor.

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    Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla şaşırtmayı başaran Johnson, son olarak ise penis gençleştirme tedavisine başladığını ifade etti. Daha uzun süre ereksiyon yaşamak istediğini dile getirerek penisini gençleştirmek için adım attığını belirten Johnson, “İlk penis gençleştirme tedavisi başladı. 6 seanstan oluşan odaklanmış şok dalgası tedavisi. 3 hafta sürecek ve maliyeti 1-2 bin dolar” notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Bryan Johnson

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