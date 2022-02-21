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Gençleşmek için para harcamanıza gerek yok! Bu doğal botoks maskesiyle yaşlanma derdine son verin!

21.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolgun ve ışıltılı bir cilde sahip olmayı herkes ister. Estetik için tonlarca para harcamak yerine bitkisel yöntemlerle hayalini kurduğunuz cilde kısa sürede kavuşabilirsiniz. Yaşın ilerlemesi, vücuttaki kolajen üretiminin azalması gibi birçok faktör cildin parlaklığını kaybetmesine ve kırışıklık görünümüne yol açabilir. Peki, sizi bu kâbustan kurtaracak botoks maskesi tarifi ile tanışmaya hazır mısınız? Üstelik hem pratik hem ekonomik!

Gençleşmek için para harcamanıza gerek yok! Bu doğal botoks maskesiyle yaşlanma derdine son verin!

Genetik ve çevresel etkenler her ne kadar cildinizi doğrudan etkiliyor olsa da düzenli bakım hayat kurtarıyor. Ayrıca genç yaşlarda cildinize gereken özeni gösterirseniz ilerleyen yaşlarda artacak kırışıklık ve sarkma gibi sorunlar ile daha kolay baş edebilirsiniz. Cilt bakımı için kullandığınız kimyasal ürünler de cildinizin yapısını bozarak eskisinden daha hızlı deforme olmasına yol açacağı için doğal yöntemleri denemekten kaçınmayın. İşte cildinizi sıkılaştıracak botoks etkili maske tarifi ile karşınızdayız!

BAL KABAĞI İLE BOTOKS ETKİSİ YARATIN

Vücutta zamanla azalan kolajen yüzünden ciltte kırışıklık, sarkma gibi problemler oluşuyor. Bal kabağı ise kolajen üretimini desteklemede oldukça etkili. Bal kabağı, cildi gözle görülmeyen ölü derilerden arındırarak kırışıklık görünümünü en aza indiriyor. Yumurta akı, içerdiği protein sayesinde daha sıkı ve dolgun bir cilt elde etmenize yardımcı oluyor. Jojoba yağının ise kaz ayaklarını giderme ve cilde kaybettiği esnekliği geri kazandırma konusunda en etkili yağlardan biri olduğunu söylemeden geçmeyelim. Her malzemesi ile cildinizdeki kırışıklıklara savaş açan ve etkisini uzun süre fark edeceğiniz botoks etkili bu maske tarifini mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 1 dilim bal kabağı

  • 1 yumurta akı

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı elma sirkesi

  • 1/2 çay kaşığı jojoba yağı (Zeytinyağı veya tatlı badem yağı da kullanılabilir).

HAZIRLANIŞI

  • Bal kabağını mutfak robotunda püre haline getirin. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

  • Üzerine bal, yumurta akı ve sirke ilave ederek karıştırmaya devam edin.

  • Bu maskeyi uygulamadan önce cildinizi kir ve kalıntılardan iyice arındırdığınıza emin olun.

  • Maskenin cildinize daha fazla etki etmesi için kısa bir buhar uygulaması yapabilir, tıkalı gözeneklerinizi açabilirsiniz.

  • Cildinize buhar uyguladıysanız gözenekleriniz kapanmadan maskeyi ince bir katman olacak şekilde masaj yaparak uygulayın.

  • Birkaç dakika bekledikten sonra yüzünüzü su ile durulayın.
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