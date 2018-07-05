Gençliğinizin ışıltısını yeniden yakalayın!

Yer çekiminin yıllar boyunca etkileri ve mimik kaslarının aşırı kasılmaları üst yüz bölümü olarak tanımladığımız alın ve kaş bölgelerinde birtakım deformasyonlara yol açar. Alındaki çizgilerin derinleşmesiyle birlikte kaşlar aşağı doğru düşer ve göz kapaklarında bir katlantı meydana gelir. Göz çevresinde kaz ayakları denilen çizgiler oluşur.

Kişiye yorgun, mutsuz ve yaşı bir görünüm veren bu ifadeleri ortadan kaldırılması sarkmış alın derisi ve kaşların gerilerek eski yerlerine getirilmesi ve kırışıklıkların ortadan kaldırılması ile mümkün olmaktadır. Endoskopik yüz germe ameliyatı kişinin sosyal ve psikolojik yaşantısını olumsuz etkileyen bu görüntüyü ortadan kaldırabilir.

İyileşme Süreci Kısalır!

Endoskopi cihazları, genel cerrahi, ortopedi gibi birçok tıp dalında kullanılmaktadır. Küçük deliklerden girilerek kamera görüntülemesi altında monitöre bakılarak işlem gerçekleştirilir. Bu şekilde uzun cerrahi kesiler açılmamış olur. Bununla birlikte ameliyat sonrası bakımlara kolaylaşırken, iyileşme süreci kısalır.