KADIN

Gençliğinizin ışıltısını yeniden yakalayın!

Op. Dr. Alper Tuncel Op. Dr. Alper Tuncel
ESTETİK HABERLERİ  | 04.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, yüzdeki yaşlanma etkilerini silecek endoskopik yüz germe ameliyatından bahsetti. 

Gençliğinizin ışıltısını yeniden yakalayın!

Yer çekiminin yıllar boyunca etkileri ve mimik kaslarının aşırı kasılmaları üst yüz bölümü olarak tanımladığımız alın ve kaş bölgelerinde birtakım deformasyonlara yol açar. Alındaki çizgilerin derinleşmesiyle birlikte kaşlar aşağı doğru düşer ve göz kapaklarında bir katlantı meydana gelir. Göz çevresinde kaz ayakları denilen çizgiler oluşur.

Kişiye yorgun, mutsuz ve yaşı bir görünüm veren bu ifadeleri ortadan kaldırılması sarkmış alın derisi ve kaşların gerilerek eski yerlerine getirilmesi ve kırışıklıkların ortadan kaldırılması ile mümkün olmaktadır. Endoskopik yüz germe ameliyatı kişinin sosyal ve psikolojik yaşantısını olumsuz etkileyen bu görüntüyü ortadan kaldırabilir.

İyileşme Süreci Kısalır!

Endoskopi cihazları, genel cerrahi, ortopedi gibi birçok tıp dalında kullanılmaktadır. Küçük deliklerden girilerek kamera görüntülemesi altında monitöre bakılarak işlem gerçekleştirilir. Bu şekilde uzun cerrahi kesiler açılmamış olur. Bununla birlikte ameliyat sonrası bakımlara kolaylaşırken, iyileşme süreci kısalır.

Yaş ilerlemesine paralel olarak göz altında halka oluşumu, torbalanma ve ağız çevresi çizgilerde belirginleşme meydana gelir. Tam bir yüz germe istenmediği durumlarda, endoskopik yüz germe işlemi yapılabilir.

Ameliyat Nasıl Yapılır

Yer çekiminin etkisi ile yanak dolgusunun aşağı doğru kaydığı ancak yüz derisinde bollaşmanın az olduğu durumlarda endoskopik yöntemle yanak dokusu yukarı alınarak yanaklardaki sarkma düzeltilmiş olunur.

Genel anestezi atında gerçekleştirilen orta yüz germe ameliyatı yaklaşık 2 saat sürmektedir. Bu ameliyata kaş kaldırmanın eklenmesi durumunda ameliyat süresi uzayabilir. Saçlı deri ve ağız içinden açılan küçük kesiler ile yanak dokusu endoskopik görüntüleme altında serbestleştirilir. Serbestleştirilen yanak dokusu estetik olarak olması gereken seviyede temporal kas fasyasına asılır. Böylece ağız çevresindeki kıvrımlar düzelir, alt göz kapağı altı halkalanma yok edilir.

Ameliyat Sonrası Süreç

Açık bir cerrahi girişim olmadığı için iyileşme süreci oldukça kısadır. Ameliyattan bir gün sonra hasta taburcu ediliri. İyileşme süreci 1 haftadan daha uzun değildir. Şişlikler kısa sürede geçer. Bir ay boyunca göz çevresinde çekiklik görülebilir. Tam iyileşme süresi ise 3-4 ayı bulabilir. Ağız içindeki dikişler kendi kendine erirken, saçlı derideki dikişlerin 10 gün sonra alınması gerekir.

Op. Dr. Alper Tuncel
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.dralpertuncel.com
https://www.instagram.com/dralpertuncel

**

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
endoskopik yüz germe ameliyatı estetik

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Çıta hep yükseklerde! ''Vücudunuzla gurur duyun!''

Çıta hep yükseklerde! ''Vücudunuzla gurur duyun!''

Uzmanlar, robotlarla cinsel ilişkiye girmenin sağlıklı olduğuna dair bir kanıt bulamadı

Uzmanlar, robotlarla cinsel ilişkiye girmenin sağlıklı olduğuna dair bir kanıt bulamadı

Bu fotoğraf karesi binlerce kişiyi çileden çıkardı

Bu fotoğraf karesi binlerce kişiyi çileden çıkardı

İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

İlginizi Çekebilir

Meme büyütme ameliyatlarında hangi dolgu malzemeleri kullanılır?

Meme büyütme ameliyatlarında hangi dolgu malzemeleri kullanılır?

İdeal kilodan sonra ideal görünüm mümkün

İdeal kilodan sonra ideal görünüm mümkün

Fazlalıklarınız kovaladıkça kaçar!

Fazlalıklarınız kovaladıkça kaçar!

Yurt dışında popüler oldu: Diş macunu ile burun küçültme nasıl yapılır?

Yurt dışında popüler oldu: Diş macunu ile burun küçültme nasıl yapılır?

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çekiciliğin simgesi dolgun dudaklar!

Çekiciliğin simgesi dolgun dudaklar!

Estetik güzelliğin simgesi: Göbek deliği!

Estetik güzelliğin simgesi: Göbek deliği!

Meme büyütme ameliyatlarında hangi dolgu malzemeleri kullanılır?

Meme büyütme ameliyatlarında hangi dolgu malzemeleri kullanılır?

Var mı bana yan bakan ? (Profil Estetiği)

Var mı bana yan bakan ? (Profil Estetiği)

Botoks ve dolgu doğal olur mu?

Botoks ve dolgu doğal olur mu?

Ufak dokunuşların büyük etkisi için yağ enjeksiyonu

Ufak dokunuşların büyük etkisi için yağ enjeksiyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.