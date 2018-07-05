Gençliğinizin ışıltısını yeniden yakalayın!

Yer çekiminin yıllar boyunca etkileri ve mimik kaslarının aşırı kasılmaları üst yüz bölümü olarak tanımladığımız alın ve kaş bölgelerinde birtakım deformasyonlara yol açar. Alındaki çizgilerin derinleşmesiyle birlikte kaşlar aşağı doğru düşer ve göz kapaklarında bir katlantı meydana gelir. Göz çevresinde kaz ayakları denilen çizgiler oluşur.
Kişiye yorgun, mutsuz ve yaşı bir görünüm veren bu ifadeleri ortadan kaldırılması sarkmış alın derisi ve kaşların gerilerek eski yerlerine getirilmesi ve kırışıklıkların ortadan kaldırılması ile mümkün olmaktadır. Endoskopik yüz germe ameliyatı kişinin sosyal ve psikolojik yaşantısını olumsuz etkileyen bu görüntüyü ortadan kaldırabilir.
İyileşme Süreci Kısalır!
Endoskopi cihazları, genel cerrahi, ortopedi gibi birçok tıp dalında kullanılmaktadır. Küçük deliklerden girilerek kamera görüntülemesi altında monitöre bakılarak işlem gerçekleştirilir. Bu şekilde uzun cerrahi kesiler açılmamış olur. Bununla birlikte ameliyat sonrası bakımlara kolaylaşırken, iyileşme süreci kısalır.
Yaş ilerlemesine paralel olarak göz altında halka oluşumu, torbalanma ve ağız çevresi çizgilerde belirginleşme meydana gelir. Tam bir yüz germe istenmediği durumlarda, endoskopik yüz germe işlemi yapılabilir.
Ameliyat Nasıl Yapılır
Yer çekiminin etkisi ile yanak dolgusunun aşağı doğru kaydığı ancak yüz derisinde bollaşmanın az olduğu durumlarda endoskopik yöntemle yanak dokusu yukarı alınarak yanaklardaki sarkma düzeltilmiş olunur.
Genel anestezi atında gerçekleştirilen orta yüz germe ameliyatı yaklaşık 2 saat sürmektedir. Bu ameliyata kaş kaldırmanın eklenmesi durumunda ameliyat süresi uzayabilir. Saçlı deri ve ağız içinden açılan küçük kesiler ile yanak dokusu endoskopik görüntüleme altında serbestleştirilir. Serbestleştirilen yanak dokusu estetik olarak olması gereken seviyede temporal kas fasyasına asılır. Böylece ağız çevresindeki kıvrımlar düzelir, alt göz kapağı altı halkalanma yok edilir.
Ameliyat Sonrası Süreç
Açık bir cerrahi girişim olmadığı için iyileşme süreci oldukça kısadır. Ameliyattan bir gün sonra hasta taburcu ediliri. İyileşme süreci 1 haftadan daha uzun değildir. Şişlikler kısa sürede geçer. Bir ay boyunca göz çevresinde çekiklik görülebilir. Tam iyileşme süresi ise 3-4 ayı bulabilir. Ağız içindeki dikişler kendi kendine erirken, saçlı derideki dikişlerin 10 gün sonra alınması gerekir.
Op. Dr. Alper Tuncel
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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