‘Gençlik aşısı' ile yıllara meydan okuyun

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt, vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organıdır. Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir” dedi.

Cildin yenilenme hızı 20'li ve 30'lu yaşlardan itibaren azalmaya başladığını ifade eden Dr. Ertek, “30'lu yaşlardan sonra yaşlılık belirtileri ciltte kendini göstermeye başlıyor. Vücudun çevresel faktörlere en çok maruz kalan bölgesi yüzdür. Yine aynı zamanda vücutta en çok kullanılan bölge yine yüzdür. Yaşlanmanın ilk belirtileri de bu bölge de meydana gelmeye başlar. Yüz, göz çevresi, boyun gibi” diye konuştu.

Cilt yaşlanmasının bir yandan doku yenilenme ve doku esnekliği kapasitesinin azalması olduğunu kaydeden Dr. Ertek, “Çevresel faktörlerin cilde verdiği hasar sonucu ve yer çekimi etkisiyle meydana gelir. İlerleyen yaşla birlikte yenilenme yeteneği azalan cilt parlaklığını yitirir ve incelir. Esnekliğini kaybeden dokular yer çekiminin etkisi ile aşağı doğru yer değiştirirken, zemindeki kaslarının etkisiyle derin ve yüzeysel kırışıklıklar meydana gelir. Yüzün aşağı doğru sarkması sonucu da yüz ifadesini asık olur ve yorgun görünüm meydana gelir. Dolayısıyla cilt kalitesi bozulmuş olur” ifadelerini kullandı.