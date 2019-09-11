Gençlik aşısı (nem aşısı) ile cildinize hak ettiği etkiyi geri kazandırın

Uzm. Dr. Nidal Baraş, gençlik aşısı (nem aşısı) hakkında tüm merak edilenleri ve tavsiyelerini bizler için paylaştı. Gençlik aşısı veya nem aşısı olarak tabir ettiğimiz uygulamalar cilde hyaluronik asitin tekrar verildiği işlemlerdir. Hyalüronik asit, su tutucu etkisiyle cildin nemli ve parlak görünmesini sağlar.

HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?

Gençlik aşısı tüm yüz, boyun, dekolte ve ellerde uygulanabiliyor. Cilde nemini ve elastikiyetini geri kazandırır.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Herhangi bir yaş sınırlaması olmamakla birlikte nem kaybının başladığı 30'lu yaşlar tedaviye başlamak için idealdir.

Sigara, alkol kullanımı ve güneş hasarı gibi durumlarda 20'li yaşlarda da başlanabilir.

UYGULAMA NASIL YAPILIR?

Gençlik aşısı, lokal anestezik krem uygulaması sonrasında, cildin altına çok ince iğneler ile uygulanarak 15 – 20 dakika gibi bir sürede gerçekleştirilir.

KAÇ SEANS UYGULAMA GEREKİR?

2 hafta ara ile 4 seans uygulanabilir. En etkili sonuçlar 3. ayda ortaya çıkar. Kalıcılığını ve etkisini arttırmak için 4-6 ay aralıklara 1 seanslık devam tedavileri yapmak oldukça faydalıdır.