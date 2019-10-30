Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan üniversiteli gençlere müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında üniversite kampüslerinde ‘Genç Ofisler’ kurulacağı müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında üniversite kampüslerinde ‘Genç Ofisler’ kurulması için işbirliği protokolü imzalandı. Gençler bu ofisleri kullanarak kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecek. Ayrıca gençler, Türk kültürünün önemli bir parçası olan gönüllülük ve yardımseverlik çalışmalarına da katılabilecek. Söz konusu ofislerde gençler faaliyet ve projeler yürüterek hem gönüllülüğü öğrenecek hem de iş hayatına hazırlanacak. Protokolle birlikte Türkiye genelindeki Gençlik Merkezi sayısının ise 310’dan 600’e çıkması hedefleniyor.

“Niteliğin yanında Gençlik Merkezlerinin sayısını da artırmamız gerekiyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezleri’nin sayı ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti. Türkiye genelinde 300’ü aşkın Gençlik Merkezi olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz burada bilim, sanat, kültür, spor başta olmak üzere pek çok faaliyeti gerçekleştiriyor. Daha da zenginleştirmemiz gereken merkezler bunlar.

Niteliğinin yanında sayısını da artırmamız gerekiyor. Bugün sizlerin de işbirliğinde Genç Ofislerimizi üniversitelerimize açarak, adeta gençlerimizin ayağına gitmiş olacağız. Üniversitelerimizde gençlerimizin ihtiyaçlarıyla daha yakından ilgilenmiş olacağız. Sporu herkes için düşünüyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek engelli, engelsiz demeden herkesin spora erişimini önemsiyoruz. Kampüslerimizdeki spor olanakları bu çerçevede önemli. Tabii ki bu konudaki hassasiyeti somut noktalara ulaştırmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.