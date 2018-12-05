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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 16:21 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel alımı için yaptığı mülakatta sorulan sorular tartışma yarattı. Bakanlığın tartışmalı mülakatını Meclis'e taşıyan CHP'li Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na mı yoksa Diyanet’e imam mı alıyorsunuz” diye sordu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 3 bin 200 personel alımı için gerçekleştirdiği mülakatı TBMM gündemine taşıdı.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre 3 bin 200 personel alımı için gerçekleştirilen mülakatta sorulan sorular şöyle:

– Culion Müslümanları hangi ülkede yaşıyor?
– Hicretin kaçıncı yılı kutlanmıştır?
– ‘Maden dağı dumandır’ türküsünü kim söylemiştir?
– Kuran-ı Kerim’in kapağının birleştirilmesi işlemine ne denir?
– Bütün isteklilerin açık artırma verebildiği ihale türü nedir?
– Malabadi Köprüsü nerededir?

"SPORCU MU ALIYORSUNUZ, İMAM MI?"

Sınava başvuru şartının 50 puana, yaş sınırının 60’a çıkarıldığını söyleyen Çelebi, “Kimin nasıl kazandığı veya kaybettiği belli değil, güreş branşından girip futbol antrenörü olan var şu an. Şimdi de ben soruyorum: Sporcu mu alıyorsunuz, Diyanet’e imam mı alıyorsunuz yoksa coğrafyacı mı alıyorsunuz? Kul hakkı yemeye utanmıyor musunuz? Allah’tan korkmuyor musunuz?” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere istihdam edilen 3200 personelin 1.800'ü antrenör, 1400'ü spor uzmanı olarak görev yapacak. Spor uzmanı olarak görev yapacak personelin ise 1050'si spor eğitim uzmanı, 98'i spor psikoloğu, 111'i spor fizyoterapist, 52'si spor beslenmecisi, 42'si kadın 47'si erkek olmak üzere 89'u spor masörü olarak görev yapacak. 16 Temmuz'dan itibaren toplam 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılan sözlü sınavla istihdam edilen personelin tamamı 2016 tarihinde yapılan KPSS sınavından 50 puan ve üzerinde alan isimlerden oluşuyor.

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