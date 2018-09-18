HABER

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Dünya barışının korunmasına yönelik Türkiye'nin katkısı, Kore Savaşı'na katıldığı 1950'de başladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Kore'ye Türk askerinin gönderilişinin yıl dönümü dolayısıyla, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

1 / 20

2 / 20

Fotoğraflar arasında, ilk Kore kafilesinin vapura binişi ile Kore'ye ulaşmaları ve vapurdan inişleri yer aldı.
3 / 20

Fotoğraflar arasında, ilk Kore kafilesinin vapura binişi ile Kore'ye ulaşmaları ve vapurdan inişleri yer aldı.
4 / 20

Kore kahramanlarının yemek molası, düşman tarafındaki köprülerin tank ateşiyle tahribi, 600 kişilik takviye erlerinin yapılan kayıtları ile yurda getirilen bir yaralının uçaktan indirilişi de albümde dikkati çeken fotoğraflar arasında yer aldı.
5 / 20

15 Haziran 1950'de başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren Kore Savaşı'na, Türkiye 4 tugayla toplamda 21 bin 212 askerle katıldı.Türkiye'den giden ilk 3 tugay cephede yer alırken 4. tugay ateşkes imzalandığı sırada Pusan Limanı'na ulaştı.
6 / 20

Savaşta 40 bin 670 Birleşmiş Milletler (BM) askeri, 137 bin 899 Kore askeri olmak üzere Güney Kore tarafında toplam 178 bin 569, Kuzey Kore tarafında ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.
7 / 20

Türkiye, Kore Savaşı'na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından dördüncü, kayıp verenler bakımından üçüncü sırada yer almıştı.
8 / 20

9 / 20

10 / 20

11 / 20

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kore Savaşı arşiv Genelkurmay

En Çok Okunan Haberler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.