Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Kore'ye Türk askerinin gönderilişinin yıl dönümü dolayısıyla, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.
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