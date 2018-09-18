Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Kore'ye Türk askerinin gönderilişinin yıl dönümü dolayısıyla, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

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2 / 20 Fotoğraflar arasında, ilk Kore kafilesinin vapura binişi ile Kore'ye ulaşmaları ve vapurdan inişleri yer aldı.

3 / 20 Fotoğraflar arasında, ilk Kore kafilesinin vapura binişi ile Kore'ye ulaşmaları ve vapurdan inişleri yer aldı.

4 / 20 Kore kahramanlarının yemek molası, düşman tarafındaki köprülerin tank ateşiyle tahribi, 600 kişilik takviye erlerinin yapılan kayıtları ile yurda getirilen bir yaralının uçaktan indirilişi de albümde dikkati çeken fotoğraflar arasında yer aldı.

5 / 20 15 Haziran 1950'de başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren Kore Savaşı'na, Türkiye 4 tugayla toplamda 21 bin 212 askerle katıldı.Türkiye'den giden ilk 3 tugay cephede yer alırken 4. tugay ateşkes imzalandığı sırada Pusan Limanı'na ulaştı.

6 / 20 Savaşta 40 bin 670 Birleşmiş Milletler (BM) askeri, 137 bin 899 Kore askeri olmak üzere Güney Kore tarafında toplam 178 bin 569, Kuzey Kore tarafında ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.

7 / 20 Türkiye, Kore Savaşı'na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından dördüncü, kayıp verenler bakımından üçüncü sırada yer almıştı.

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