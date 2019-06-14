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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.

Güler ve beraberindeki heyet, Saraybosna'daki tarihi Orduevi'nin önünde askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Güler, Masovic ile basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Bosna Hersek Savunma Bakanı Yardımcısı Sead Jusic ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülkenin savunma alanında iş birliğini güçlendirmesi gerektiğinin altı çizildi.

NATO üyesi olan Türkiye'nin, Bosna Hersek'in Avro-Atlantik sürecine destek olacağını anımsatan Güler, Bosna Hersek ile Türkiye arasında 2017'de imzalanan iş birliği anlaşmasına bağlı kalınmasının önemine işaret etti.

Jusic de Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda Bosna Hersek'e destek olduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne destek olan tek ülke Türkiye değil ancak destek olan ülkelerin başında geldiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersekli askerlerin Türkiye'de eğitim görme fırsatı bulduğunu vurgulayan Masovic ise Türkiye'nin, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna önemli ölçüde katkı sağladığını kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Bosna Hersek'te
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