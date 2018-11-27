HABER

Genelkurmay "çatı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasını tamamlayan sanık eski kurmay binbaşı Yusuf Yedidağ, suç teşkil eden bir emir talimat almadığını ve vermediğini savundu.

Örgütle ilişkili hiçbir kriterin kendisinde bulunmadığını, FETÖ üyesi de olmadığını öne süren Yedidağ, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık eski astsubay Halil İbrahim Ataalp de 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olduğunu belirterek, o gün kurmay albay Murat Korkmaz'ın makamına çağırarak, Albay Fırat Alakuş'un verdiği emri tebliğ ettiğini söyledi.

Bu emre göre konvansiyonel olmayan harekat koruma ve güvenlik tatbikatı yapılacağını, bunun için de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında toplanılacağını anlatan Ataalp, emir doğrultusunda alaya gittiğini belirtti.

Ataalp, alayda da yine Murat Korkmaz'ın emri üzerine terör saldırısı ihtimali olduğu gerekçesiyle Genelkurmay Başkanlığına geçtiklerini, terör saldırısına karşı emniyeti takviye görevini yerine getirdiğini öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Ataalp de tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.

Kış için ilham alınası sokak stilleriKış için ilham alınası sokak stilleri
'Minik kahramanlar' ile küçük ayakların büyük adımları olacaklar'Minik kahramanlar' ile küçük ayakların büyük adımları olacaklar
Mehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacakMehmet Akif'in hayatı, 'Bayramiçli Akif' belgeseliyle anlatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Genelkurmay çatı" davası 15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dikkat çeken hata

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Abdurrahman Dilipak hacamat yaptırdı!

Abdurrahman Dilipak hacamat yaptırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.