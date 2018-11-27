ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasını tamamlayan sanık eski kurmay binbaşı Yusuf Yedidağ, suç teşkil eden bir emir talimat almadığını ve vermediğini savundu.

Örgütle ilişkili hiçbir kriterin kendisinde bulunmadığını, FETÖ üyesi de olmadığını öne süren Yedidağ, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık eski astsubay Halil İbrahim Ataalp de 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olduğunu belirterek, o gün kurmay albay Murat Korkmaz'ın makamına çağırarak, Albay Fırat Alakuş'un verdiği emri tebliğ ettiğini söyledi.

Bu emre göre konvansiyonel olmayan harekat koruma ve güvenlik tatbikatı yapılacağını, bunun için de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında toplanılacağını anlatan Ataalp, emir doğrultusunda alaya gittiğini belirtti.

Ataalp, alayda da yine Murat Korkmaz'ın emri üzerine terör saldırısı ihtimali olduğu gerekçesiyle Genelkurmay Başkanlığına geçtiklerini, terör saldırısına karşı emniyeti takviye görevini yerine getirdiğini öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Ataalp de tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.

