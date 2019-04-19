Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde konsey üyelerinden dönemin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, esasa ilişkin savunma yaptı.
Darbe girişiminin başlangıcından sonra, olay günü çoğunluğu derdest edilen komuta kademesinin gerekli tedbiri almadığını öne süren Harmancık, kendisinin de aralarında bulunduğu birçok askerin yaşanan olayların içinde kaldığını söyledi.
Yurtta sulh konseyi üyesi olmadığını ve 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne darbeye iştirak için gitmediğini ileri süren Harmancık, hakkındaki darbe girişiminde bulunmak suçlamasını reddetti.
Yargılama aşamasında usülsüzlükler yapıldığını iddia eden Harmancık, adil yargılama yapılmadığını ileri sürerek tahliye ve beraat talebinde bulunmadığını söyledi.
Harmancık, slayt halinde hazırladığı ve toplamda bin 941 sayfadan oluşan savunmasını 2 günde tamamladı.
Davanın görülmesine 22 Nisan Pazartesi günü devam edilecek.
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