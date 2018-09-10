General Mobile GM 9 Pro iddialı kamera ile geliyor!

Türkiye'de üretim yapmaya başlayan yerli markalardan biri olan General Mobile yeni telefon modeli GM 9 Pro'yu 11 Eylül'de yapacağı resmi bir tanıtım ile duyuracak. Tanıtım öncesi telefonun özellikleri hakkında Twitter hesabından bazı ipuçları paylaşan marka kameraya öncelik verdiğini gösteriyor.
General Mobile GM 9 iddialı kamerası ile geliyor
Bugüne kadar yerli markaların telefonlarının kameraları çok iddialı olmuyordu. Genelde özel ilgi ve çalışma gerektiren kamera için ileri seviye adım atılmadığı için ortalama kameralarla yetinmek zorunda kalıyordur. Ancak bu durum General Mobile GM 9 Pro ile değişiyor gibi.
Markanın Twitter hesabında #çekenvarçekemeyenvar etiketi ile yapılan paylaşımlarda telefonun hızlı video çekebildiğinin vurgusu yapılıyor. Üç farklı videodan birinde birbasketbol sahnesi yer alırken, diğerinde yürümüye çalışan bir çocuğu video çekmek için çaba gösteren anne babası bulunuyor. Son paylaşımda isedenizde balinagören bir çiftin macerası bulunuyor. Bütün bu paylaşımlarda asıl olay kaçıyor ve GM 9 modelinin kamerasının hızlı olacağı vurgusunu anlıyorsunuz.
Her Anı Yakalamak İçin Bekleyin! #ÇekenVarÇekemeyenVar pic.twitter.com/2c7cxHPJzj
— General Mobile (@generalmobile) 31 Ağustos 2018
Bu hızın kaynağı muhtemelen telefonun yan yüzünde bulunan özel kırmızı tuş. Kesin olmamakla beraber bu tuşun kamerayı açan ya da hızlı video çekmeyi sağlayan bir özelliği olacak. Belki de belli görevlerin atanması mümkün olacak bu tuşun kamerayı hızlı kullanmak için geliştirildiği de düşünülüyor. Daha önce farklı markalarda da benzeri olan bu özelliğin (mesela Huawei telefonlarda güç tuşuna hızlı bir şekilde iki kere basarsanız kamera açılıyor) özel bir tuşla GM 9 Pro'da da gelmesi güzel bir özellik.
Telefonun 3 farklı rengi olacak
Yine Twitter paylaşımlarına göre telefonda 3 farklı renk seçeneği bulunacak. Bunlardan biri siyah, diğeri gri sonuncusu ise pembe olacak. Renk seçeneklerinin farklı olması akıllıca bir seçim. Hem erkek hem kadın kullanıcılar için farklı renk seçenekleri tercih açısından önemli bir etken oluyor.
Dual kamera olacak
Telefonun daha önce basınla paylaşılan fotoğrafında arka yüzde dual kamera teknolojisi olacağı görülüyordu. Ayrıca arka yüzde bir de parmak izi okuyucu ve LED flaş yer alacak. Dual kamera teknolojisi telefonda Bokeh özelliğinin olacağı anlamına da geliyor. Ayrıca kesin olmamakla beraber optik zoom özelliğinin bulunması da olasılıklar dahilinde.
Yerli markalar da kameraya önem veriyor
Son yıllarda artan fotoğraf paylaşım seçenekleri üreticileri gelişmiş kameralı telefonlar geliştirmeye itmişti. Yerli markaların da bu alanda çalışmalar yapması iyi bir gelişme. Vestel de son dönemde telefon kameralarına önem vermeye başlamıştı. Umarım General Mobile telefonun kamerasının fotoğraf fonksiyonlarını da aynı oranda geliştirir.
Telefonu 11 Eylül'de yapılacak toplantıda görüp kullanma imkanı bulacağımı da belirteyim. Uzun yıllardır fotoğraf konusuna özel ilgi duyan biri olarak General Mobile GM 9 Pro'nun kamerasını merak ettiğimi de buradan belirtmek isterim.
Kaynak: Teknolojioku
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