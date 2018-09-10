General Mobile GM 9 Pro iddialı kamera ile geliyor!

Türkiye'de üretim yapmaya başlayan yerli markalardan biri olan General Mobile yeni telefon modeli GM 9 Pro'yu 11 Eylül'de yapacağı resmi bir tanıtım ile duyuracak. Tanıtım öncesi telefonun özellikleri hakkında Twitter hesabından bazı ipuçları paylaşan marka kameraya öncelik verdiğini gösteriyor.

General Mobile GM 9 iddialı kamerası ile geliyor

Bugüne kadar yerli markaların telefonlarının kameraları çok iddialı olmuyordu. Genelde özel ilgi ve çalışma gerektiren kamera için ileri seviye adım atılmadığı için ortalama kameralarla yetinmek zorunda kalıyordur. Ancak bu durum General Mobile GM 9 Pro ile değişiyor gibi.

Markanın Twitter hesabında #çekenvarçekemeyenvar etiketi ile yapılan paylaşımlarda telefonun hızlı video çekebildiğinin vurgusu yapılıyor. Üç farklı videodan birinde birbasketbol sahnesi yer alırken, diğerinde yürümüye çalışan bir çocuğu video çekmek için çaba gösteren anne babası bulunuyor. Son paylaşımda isedenizde balinagören bir çiftin macerası bulunuyor. Bütün bu paylaşımlarda asıl olay kaçıyor ve GM 9 modelinin kamerasının hızlı olacağı vurgusunu anlıyorsunuz.