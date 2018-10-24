General Mobile GM 9 Pro ve Huawei P20 Lite karşılaştırması

Huawei P20 Lite, tek elde kullanıma uygun, şık bir tasarıma sahip. 5.84 inch değerde ekranı, IPS LCD teknolojisiyle inşa edilmiş ve görüntü kalitesi gayet başarılı.

General Mobile GM9 Pro ise, şık tasarımını 6.01 inch değerdeki devasa ekranıyla tamamlıyor. Amoled teknolojisiyle inşa edilen ve Gorilla Glass 5 koruma teknolojisini de barındıran bu ekran, şüphesiz size daha fazla detay sunabiliyor.

Kirin 659 çipsetine sahip Huawei P20 Lite, Android 8.0 işletim sistemi ve kendi güncel arayüzüyle geliyor. Bu sayede rahat bir kullanım sunan telefon, aynı zamanda pek çok oyun ve uygulamayı da rahatlıkla açabiliyor.

General Mobile GM9 Pro’da ise Qualcomm’un Snapdragon 660 çipseti mevcut. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve saf arayüzüyle kullanıcılara sunulan cihaz, aynı zamanda Android One programına dahil olan akıllı telefonlardan bir tanesi. Yani Google’ın yayınladığı güncellemeleri kısa süre sonra alabiliyor. Oyun ve uygulama çalıştırma tarafında da başarılı bir performans sunuyor.

Huawei P20 Lite’ta 3000mAh pil yer alırken General Mobile GM9 Pro’da ise büyük ekranının da bir getirisi olarak 3800mAh değerde pil kullanılıyor.