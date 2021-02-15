Genesis G90 kamuflajlı yakalandı

Genesis'in G90'ın tasarımında ufak değişimler gözleniyor. Model 2018 yılında makyajlanmıştı. Şimdi ise otomobilin daha vurucu bir tasarıma erişmesi için çalışmalar devam ediyor. G90, Genesis'in büyük boyutlu lüks sedanıdır. Sonuç olarak, Mercedes S-Serisi ve BMW 7 Serisi gibi modeller ile rekabet edecek.

TASARIMDA NELER DEĞİŞECEK?

Ön yüzde önemli değişimler arasında far ve ızgara grubu yer alıyor. Yan bölümde ise kapı hatları elden geçebilir. Arka bölüme geldiğimizde ise otomobil stoplarında küçük ama etkili değişimler yaşayacağı tahmin ediliyor.

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Son nesil G90 ya tarafından kullanılan 365 Bg güç seçeneği sunan bir motorun yer alması gündemde. Bunun yanında bir de 5.0 litre atmosferik bir makinanın da otomobilde yer alacağı tahmin ediliyor.



