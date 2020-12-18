Genital bölge beyazlatma nedir? Nasıl ve neden yapılır?

Genital bölgenin rengi, temelinde hormonlara ve ten rengine bağlı olsa da yanlış epilasyon ve jilet işlemleri de bölgenin zaman içerisinde kararmasına sebep olabilir. Bikini bölgesini beyazlatmak isteyen kadınlar için kremden lazer işleme kadar birçok alternatif bulunur. Vücudun en hassas bölgelerinden biri olan bikini bölgesini beyazlatmak adına yapacağınız işlemlerden önce mutlaka bir uzmandan yardım almanız tavsiye edilir. Genital Bölge Beyazlatma Nedir? Bikini bölgesi beyazlatma ihtiyacı, bu bölgenin zaman içerisinde ya da hormonal değişiklikler sonucunda kararması durumundan ortaya çıkar. Tıbbi yollarla yapıldığında genital bölge rengini açma, kimyasal peeling ve lazer ışınlarının bölgeye uygulanması sonucunda gerçekleşir. Kimyasal peeling işlemi, kararan ölü deriyi birkaç hafta içerisinde yavaş yavaş soyarak bölgesinin beyazlatılmasına yardımcı olur. Tek seansta biten kimyasal peeling işlemi, bir ay boyunca devam eden evde medikal bakım sonrasında bölgenin daha açık bir renge kavuşmasını sağlar. Genital bölge beyazlatma doğal ve her evde kolaylıkla bulunabilen malzemelerle birlikte de yapılabilir.

Genital Bölge Beyazlatma Nasıl ve Neden Yapılır? Yaş, hormonlar, hijyen ve iç çamaşırı seçimi gibi etkenler sonucu meydana gelen kararmalar, kadınların vücutlarına olan sevgisine engel koyabilir. Ayrıca bu durum, ikili ilişkilerde kadının çekimser bir yaklaşım sergilemesine de sebep olabilir. Bir uzman tarafından uygulanan lazerle özel bölge beyazlatma işlemleri olduğu gibi, eczaneden temin edebileceğiniz krem ya da her evde kolaylıkla bulabileceğiniz doğal malzemelerle genital bölgenizde oluşan kararmayı önleyebilirsiniz. Yaklaşık 25 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen lazerli beyazlatma işlemlerinde uygulanan anestezik krem veya jeller, işlem sırasında bölgede ağrı ve sızı hissedilmesini önler. Melanin pigmenti, bölgede kararma oluşmasının ana unsurudur ve bu pigmentler lazerin deri altına nüfuz etmesi sonucunda acısız bir şekilde yok edilir. Genital bölge beyazlatma için uygulanan lazer ve peeling işlemlerini yaptırırken, sonbahar, kış ya da ilkbahar gibi mevsimleri tercih edebilirsiniz. Genital Bölgede Oluşan Kararmanın Sebepleri Nelerdir? Her ne kadar hormonlar bu konuda önemli bir rol oynasa da yanlış iç çamaşırı seçimi ve terleme gibi durumlar da özel bölgenin kararmasına sebep olabilir. Genital bölgede jilet kullanırken aynı alanda birden fazla jilet geçişi yapmak bölgedeki derinin tahriş olmasına ve batıkların görülmesine davetiye çıkarabilir. İç çamaşırı polyester gibi sentetik materyaller barındıran modellerden kaçınmak da genital bölgenin zaman içerisinde kararması durumunun önüne geçer. %100 pamuklu bir iç çamaşırı tercih ederek bölgede ter sebebiyle oluşabilecek bakteri üretimine ve kararmaya karşı önleminizi alabilirsiniz. Yanlış ağda teknikleri, özel bölgenin kararmasına sebep olan bir diğer unsurdur. Hamilelik ve ergenlik döneminde artan östrojen hormonu artışı sonucunda özel bölgede normal ten rengine karşın daha koyu bir ton görülmesi yaygın bir durumdur.

Evde Uygulayabileceğiniz Genital Bölge Beyazlatma Kürleri Lazer ve kimyasal peeling gibi tıbbi işlemlerin yanı sıra evde kolaylıkla bulabileceğiniz ya da eczanelerden temin edebileceğiniz genital bölge renk açıcı krem de beyazlatma işlemi konusunda size yardımcı olur. Bikini bölgesindeki kararmayı gidermek adına üretilen kremleri uygularken kullanım talimatları harfiyen yerine getirmelidir, aşırı uygulamadan kaçınılmalıdır. Doğal malzemelerle uygulayabileceğiniz bikini bölgesi beyazlatma tarifleri ise şu şekilde sıralanabilir: Salatalık Maskesi Salatalığın yatıştırıcı etkisi, limonun ise renk açma özelliği bulunur. Salatalığın suyunu bir çay kaşığı limon suyu ile karıştırarak bölgede 15 dakika bekletin. Maskeyi uygularken mutlaka limon suyunun salatalık suyunun 4/1’ine denk geldiğinden emin olun. Aşırı limon suyu, limonun asidik yapısından dolayı bölgede tahrişe sebep olabilir. Salatalık maskesi haftada bir kullanım için uygundur. Aloe Vera Maskesi Aloe vera, cilt bakımında doğal çözümler arayan kişilerin vazgeçilmezlerinden biridir. Aloe vera bitkisinin içerisinde bulunan şeffaf jeli yaklaşık 10 dakika bekletmek bikini bölgesi renginin kısa süre içerisinde açılmasına yardımcı olur. Jeli her duş öncesi ya da haftada üç kere genital bölgenize uygulayabilirsiniz.