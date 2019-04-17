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Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 17.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Genital estetik ile vajinal dudak küçültme, kızlık zarı dikilmesi, klitorisi ufaltma, vajina üzerinde yağ alımı (tüylü bölgedeki) gibi estetik amaçlı uygulamalar yapıldığı gibi cinsel isteği arttırıcı operasyonlar da yapılmaktadır.

Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, genital estetik hakkında tüm merak edilenleri bizler için açıkladı.

EN ÇOK TALEP GÖRENLER

Vajina daraltma, iç dudak estetiğinden sonra en çok tercih edilen vajina estetiklerinden biridir. Normal doğum ya da ileri yaş nedeniyle vajina bölgesinde oluşan gevşekliklerin tedavisinde uygulanır.

Vajina daraltma cerrahi, lazer ya da radyo frekans ile tedavi edilir. Muayene sırasında mevcut durum değerlendirildikten sonra kullanılacak yönteme karar verilir. Ameliyat yaklaşık 15-20 dakika sürer. Ameliyat sonrası ağrı olmaz. 2-3 saatlik bir istirahatten sonra taburcu edilebilir.

DİREKT GÜNLÜK HAYATA DÖNÜŞ

Lazer ya da radyo frekans uygulanacaksa ameliyathaneye gitmeden muayenehane ortamında gerçekleştirilebilir. Lokal anestezi kremler uygulandıktan sonra yapılan uygulama 20-25 dakika kadar sürer. İşlem sonrasında hasta direkt günlük hayatına dönebilir.

Vajinadaki labium (dudak) sorunu genetiktir. Doğuştan gelir. Birçok kadında özgüven eksikliğine neden olur. Partnerine itici geldiğinden dolayı ya da görüntüsünden memnun olmadığından dolayı hastanın psikolojisi olumsuz etkilenir.

Vajen dışı dudaklardan kurtulmak çok basit ve kısa bir operasyonla mümkündür. İşlem sonrası cinsel istekte azalma olmaz. Hasta yaklaşık 2 hafta sonra normal cinsel hayatına devam edebilir. Hastanede kalış gerektirmez. Hissiyat kaybı olmadan tam tersine, daha çok his ile günlük hayata hızlı bir şekilde dönülür. Çok sık yapılan genital ameliyatlardan biridir. Hastanede yatış gerektirmeyen en basit ve en başarılı operasyonlardandır.

ENDER RASTLANIYOR: KLİTORİS BÜYÜKLÜĞÜ

Klitoris büyüklüğü şikayetiyle kliniğe yapılan başvuruların birçoğunda aslında böyle bir sorunun olmadığı görülür. Klitoris büyüklüğü ender rastlanan bir durumdur. Hastalar klitoris bölgesindeki deri fazlalığını “klitoris büyüklüğü” olarak algılayabilir.

Klitorisin hasta ayakta iken iki dış dudak arasında çok kapalı durmaması hastayı estetik olarak rahatsız etmektedir. Ancak iki dudağın yapışık (çok kapalı hali) yalnızca kız bebeklerde görülen bir durumdur. Büyüdükçe dudakların açılması normaldir.

Ergenliğe girdikten sonra klitoris de büyür. Yetişkin kadınlarda klitorisin kapalı durduğu görülmemektedir. Ancak çok fazla açıklık varsa klitorisin büyük olup olmadığı kontrol edildikten sonra büyükse küçültme ameliyatı yapılır.

Klitoris büyük olmamakla birlikte üzerinde deri fazlalığı varsa iç dudak estetiği ameliyatı ile birlikte deri fazlalığı ortadan kaldırılır. Bazı kadınlarda da dış dudaklarda çökme olabilir ya da yeterince hacimli değildir. Bu durumda dış dudaklara dolgu yapılır ya da hastanın kendi yağı transfer edilir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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