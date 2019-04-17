Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

Vajinadaki labium (dudak) sorunu genetiktir. Doğuştan gelir. Birçok kadında özgüven eksikliğine neden olur. Partnerine itici geldiğinden dolayı ya da görüntüsünden memnun olmadığından dolayı hastanın psikolojisi olumsuz etkilenir.

Lazer ya da radyo frekans uygulanacaksa ameliyathaneye gitmeden muayenehane ortamında gerçekleştirilebilir. Lokal anestezi kremler uygulandıktan sonra yapılan uygulama 20-25 dakika kadar sürer. İşlem sonrasında hasta direkt günlük hayatına dönebilir.

Vajina daraltma cerrahi, lazer ya da radyo frekans ile tedavi edilir. Muayene sırasında mevcut durum değerlendirildikten sonra kullanılacak yönteme karar verilir. Ameliyat yaklaşık 15-20 dakika sürer. Ameliyat sonrası ağrı olmaz. 2-3 saatlik bir istirahatten sonra taburcu edilebilir.

Vajina daraltma, iç dudak estetiğinden sonra en çok tercih edilen vajina estetiklerinden biridir. Normal doğum ya da ileri yaş nedeniyle vajina bölgesinde oluşan gevşekliklerin tedavisinde uygulanır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, genital estetik hakkında tüm merak edilenleri bizler için açıkladı.

Vajen dışı dudaklardan kurtulmak çok basit ve kısa bir operasyonla mümkündür. İşlem sonrası cinsel istekte azalma olmaz. Hasta yaklaşık 2 hafta sonra normal cinsel hayatına devam edebilir. Hastanede kalış gerektirmez. Hissiyat kaybı olmadan tam tersine, daha çok his ile günlük hayata hızlı bir şekilde dönülür. Çok sık yapılan genital ameliyatlardan biridir. Hastanede yatış gerektirmeyen en basit ve en başarılı operasyonlardandır.

ENDER RASTLANIYOR: KLİTORİS BÜYÜKLÜĞÜ

Klitoris büyüklüğü şikayetiyle kliniğe yapılan başvuruların birçoğunda aslında böyle bir sorunun olmadığı görülür. Klitoris büyüklüğü ender rastlanan bir durumdur. Hastalar klitoris bölgesindeki deri fazlalığını “klitoris büyüklüğü” olarak algılayabilir.

Klitorisin hasta ayakta iken iki dış dudak arasında çok kapalı durmaması hastayı estetik olarak rahatsız etmektedir. Ancak iki dudağın yapışık (çok kapalı hali) yalnızca kız bebeklerde görülen bir durumdur. Büyüdükçe dudakların açılması normaldir.

Ergenliğe girdikten sonra klitoris de büyür. Yetişkin kadınlarda klitorisin kapalı durduğu görülmemektedir. Ancak çok fazla açıklık varsa klitorisin büyük olup olmadığı kontrol edildikten sonra büyükse küçültme ameliyatı yapılır.